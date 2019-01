Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido hat das Militär aufgerufen, den Sturz Maduros zu unterstützen. Zustimmung erhält er aus den USA.

Mit einer Großdemonstration in der Hauptstadt Caracas will die Opposition am Mittwoch ihrer Forderung nach einem Machtwechsel in Venezuela Nachdruck verleihen. Der Präsident des entmachteten Parlaments, Juan Guaido, will mit Hilfe des Militärs den sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro stürzen.

Die USA haben Guaido Unterstützung zugesagt. US-Vizepräsident Mike Pence nannte Maduro am Dienstag einen Diktator, der keinen legitimen Machtanspruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...