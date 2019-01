- Geringe Produktion von Kohlekraftwerken könnte zu Volatilitätsanstieg am Emissionsmarkt führen- DE30 findet etwas oberhalb der 50-Tage-Linie Unterstützung- Fed leitet Untersuchung bei Transaktionen der Deutschen Bank beim Danske Bank-Skandal einDie Bären dominierten den gestrigen Handel an der Wall Street, so dass alle wichtigen Aktienindizes aus den USA über 1% tiefer schlossen. In Asien war später eine gedämpfte Stimmung zu beobachten. In dieser Region waren die Rückgänge jedoch gering. Dennoch sanken die meisten europäischen Blue-Chip-Aktienindizes zu Beginn der Sitzung am Mittwoch. Der DE30 zog sich zurück, nachdem die Abwärtstrendlinie nicht überschritten werden konnte. Der deutsche Leitindex kämpft in der Nähe der Unterstützungszone um die 11.000 Punkte-Marke. Beachten Sie, dass der Rückgang gestern bei der 50-Tage-Linie gestoppt wurde, so dass ein Abpraller nach oben möglich wäre. Quelle: xStation 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...