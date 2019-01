Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.638,10 +0,24% +5,30% Euro-Stoxx-50 3.121,46 +0,28% +4,00% Stoxx-50 2.870,86 +0,21% +4,01% DAX 11.110,78 +0,19% +5,23% FTSE 6.883,69 -0,26% +3,60% CAC 4.861,76 +0,29% +2,77% Nikkei-225 20.593,72 -0,14% +2,89% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,45 -19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,35 53,01 +0,6% 0,34 +16,7% Brent/ICE 61,99 61,50 +0,8% 0,49 +14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,33 1.285,38 -0,0% -0,05 +0,2% Silber (Spot) 15,40 15,34 +0,4% +0,07 -0,6% Platin (Spot) 793,00 791,50 +0,2% +1,50 -0,4% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,3% +0,01 +1,4%

Die Ölpreise erholen sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten. Übergeordnet drücke jedoch weiter die Sorge vor einer globalen Konjunkturabschwächung auf die Stimmung, heißt es. Leicht stütztend wirken Aussagen der Energy Information Administration. Diese rechnet für Februar bei der Schieferölproduktion in den USA lediglich mit einer Zunahme um 63.000 Barrel pro Tag. Das wäre die geringste Wachstumsrate seit neun Monaten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte es zur Wochenmitte an der Wall Street zu einer moderaten Erholung kommen. Dow & Co hatten am Dienstag ihre stärksten Tagesverluste seit Anfang Januar verzeichnet. Übergeordnet drücken jedoch weiter die Konjunktursorgen auf die Stimmung. Nachdem China das schwächste Wirtschaftswachstum seit fast drei Jahrzehnten gemeldet und der IWF seine Prognosen für die Weltwirtschaft gesenkt hatte, gingen nun die japanischen Ausfuhren im Dezember überraschend deutlich zurück, bedingt durch eine kräftig gesunkene Nachfrage aus China. Dadurch steht der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter im Fokus. Leicht stützend könnte wirken, dass in den US-Haushaltsstreit Bewegung zu kommen scheint. Der Senat hat für Donnerstag eine Abstimmung zur Wiederaufnahme der Arbeit von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen angesetzt. Zudem rückt die US-Berichtssaison immer stärker in das Blickfeld der Investoren. Hier hat IBM eine positive Überraschung geliefert. Der IT-Konzern übertraf bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,5 zuvor: -6,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Der DAX schafft knapp den Sprung ins Plus. Positiv wird im Handel notiert, dass der DAX im Tagesverlauf den Bereich über der 11.000er-Marke erfolgreich getestet hat. Auch die schwachen Vorlagen der Wall Street wurden in Europa und Asien gut weggesteckt. Die US-Futures erholen sich mittlerweile wieder. RWE springen um 4,5 Prozent nach oben und liegen damit an der DAX-Spitze. Hier treibt die Hoffnung auf höhere Entschädigungen für den überstürzten Kohleausstieg, da nun auch die Kosten für die Stilllegung der Tagebaue hinzukämen. Deutsche Börse klettern um 0,7 Prozent. Der Börsenbetreiber hat den bereinigten Gewinn auf Basis des Konzern-Periodenüberschusses im vergangenen Jahr nach ersten Berechnungen um 17 Prozent gesteigert, was Analysten erwartet hatten. Der Höhenflug der Luftfahrt-Aktien geht europaweit weiter. Lufthansa gewinnen 2,8 Prozent und Air France-KLM 4,5 Prozent. Nun treibt eine positive Studie von Moody's. Auch für Carrefour geht es 4,5 Prozent aufwärts. Hier hofft der Markt auf ein Redressement des Einzelhändlers. Schließlich stieg der flächenbereinigte Umsatz im vierten Quartal um 1,9 Prozent. Auch Wettbewerber Ahold Delhaize kann einen Gewinn am oberen Rand der Planungen vermelden. An der Amsterdamer Börse steigen die Aktien um 3,3 Prozent. Der Stoxx-Subindex der Einzelhandelsaktien ist mit einem Plus von 1,4 Prozent bislang Tagessieger.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:53 % YTD EUR/USD 1,1363 +0,00% 1,1368 1,1359 -0,9% EUR/JPY 124,60 +0,29% 124,65 124,25 -0,9% EUR/CHF 1,1334 +0,01% 1,1342 1,1330 +0,7% EUR/GBP 0,8723 -0,52% 0,8767 0,8770 -3,1% USD/JPY 109,65 +0,29% 109,63 109,37 +0,0% GBP/USD 1,3027 +0,53% 1,2968 1,2954 +2,1% Bitcoin BTC/USD 3.575,38 -0,21% 3.571,75 3.583,87 -3,9%

Das britische Pfund steigt gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit November 2018. Laut den Analysten der Commerzbank dürfte es sich dabei aber nur um eine Verschnaufpause handeln. Einigkeit bestehe im britischen Unterhaus bislang nur darin, dass das Austrittsabkommen von Theresa May keine Option sei, so Expertin Thu Lan Nguyen. Doch inzwischen scheine sich eine weitere Mehrheit für eine Verschiebung des Austrittstermins zu bilden. Angesichts der zerstrittenen Lage im Parlament könne man das als positive Entwicklung werten und das Pfund halte entsprechend auch an seinen Gewinnen der vergangenen Wochen fest.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Trotz sehr schwacher Vorgaben aus den USA haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch die Vortagesschlusskurse weitgehend gehalten. Die Analysten der ING verwiesen darauf, dass sich bedeutende Unternehmenslenker auf dem Davoser Wirtschaftsgipfel zuversichtlich bezüglich einer Beilegung des Handelskonflikts USA-China geäußert hätten. Dies milderte Befürchtungen, dass die beiden Seiten noch weit von einer Lösung entfernt sind. Daneben scheint in den Streit um den US-Staatshaushalt Bewegung zu kommen. Der US-Senat hat für Donnerstag eine Abstimmung zur Wiederaufnahme der Arbeit von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen angesetzt. Derweil erhielten Wachstumssorgen neue Nahrung: Nun kamen negative Konjunktursignale aus Japan. Die japanischen Ausfuhren gingen im Dezember überraschend deutlich zurück, bedingt durch eine kräftig gesunkene Nachfrage aus China. Damit verzeichnete Japan 2018 sein erstes Handelsbilanzdefizit seit drei Jahren. Dass die japanische Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik festhielt, stützte nur bedingt, denn die Bank of Japan (BoJ) senkte ihren Inflationsausblick erneut und warnte vor den Gefahren einer weltweit nachlassenden Nachfrage für die heimische Wirtschaft. Gleichwohl bekräftigte die BoJ ihre Erwartung, dass die japanische Wirtschaft in diesem Jahr erneut ein moderates Wachstum verzeichnen werde. Der südkoreanische Aktienmarkt ragte mit einem Plus von 0,5 Prozent heraus. In Sydney gaben die Kurse im Schnitt um 0,3 Prozent nach.

CREDIT

Nach der Rally seit Jahresbeginn agieren die Investoren etwas vorsichtiger. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen legen leicht zu. Die Credit-Strategen der Commerzbank verweisen darauf, dass die CDS-Indizes und Hochzinsanleihen bereits am Dienstag einen Teil ihrer jüngsten Gewinne abgegeben hätten. Analog dürfte die Erholung auch bei Investment-Grade-Anleihen ins Stocken geraten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank: Keine Untersuchungen der Fed wegen Danske

Die Deutsche Bank wird im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank nicht von der US-Notenbank Federal Reserve geprüft. "Es gibt keine Untersuchungen", teilte die Deutsche Bank mit. Allerdings hätten zahlreiche Regulatoren und Ermittlungsbehörden weltweit Informationen zu dem Thema angefordert. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass die Fed eine Untersuchung der Transaktionen eingeleitet hat, die die Deutsche Bank als Korrespondenzbank für die estnische Niederlassung der Danske abgewickelt hat.

Deutsche Börse spielt hohe Volatilität weiter in die Hände

Die Unsicherheiten an den Finanzmärkten, und der damit verbundene Absicherungsbedarf der Anleger, haben der Deutschen Börse im vierten Quartal weiter in die Hände gespielt. Wie die Eschborner am Dienstagabend mitteilten, ist der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss im Gesamtjahr 2018 auf vorläufiger Basis um rund 17 Prozent gestiegen. Damit hat der Börsenbetreiber das eigene Ziel von 10 bis 15 Prozent übertroffen.

Kohlekommission schlägt Entschädigung für RWE und Co bis 2030 vor

Die Energieversorger können bei der Abschaltung von Braun- und Steinkohlekraftwerken zum Schutz des Klimas länger als erwartet auf staatliche Entschädigung hoffen. In der Kohlekommission scheint es vor dem Abschluss der Beratungen den Kompromiss zu geben, den Unternehmen bis 2030 staatliche Kompensationen zu zahlen, wie aus dem Berichtsentwurf für die Sitzung am Freitag hervorgeht.

Bechtle erweitert Konzernzentrale um 600 Arbeitsplätze

