Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 17 auf 16 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Schwäche der Bank im vierten Quartal sei weitgehend auf die schwierigen Kapitalmärkte zurückzuführen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bevor die Märkte sich nicht verbesserten und/oder die Bank entschiedenere Schritte bei den Kosten unternehme, dürfte die Ergebnisdynamik sich nicht verbessern./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 23:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-01-23/13:51

ISIN: CH0244767585