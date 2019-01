Die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich ist in der Vergangenheit drei Jahre lang gestalkt worden. "Es gab da einen Fan, der wollte mehr. Und er lauerte mir überall auf - egal bei welchem meiner Auftritte, wenn ich kam war er immer schon da", sagte Halmich dem Radiosender SWR3. "Und er hatte jedes Mal eine selbstgebackene Torte dabei, die er mir schenken wollte."

Das habe sie anfänglich noch nett gefunden, später habe es ihr aber immer mehr ein "mulmiges Gefühl" gemacht. "Er wollte immer ganz dicht an mich rankommen, suchte den persönlichen Kontakt und dachte, dass er das über die selbstgemachten Torten schaffen kann", so Halmich weiter. "Irgendwann wurde er so penetrant, dass ich bei jedem meiner Auftritte von Bodyguards vor ihm geschützt werden musste."

Er habe einfach nicht aufgegeben. Das Ganze habe erst aufgehört, als der Mann eine andere Frau kennengelernt habe. "Ich weiß nicht, wie viele Torten er in diesen drei Jahren für mich gebacken hatte, aber es müssen unzählige gewesen sein", so die Ex-Boxweltmeisterin weiter.