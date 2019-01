München (ots) - CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. Das ermittelte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) zusammen mit dem Nachrichtensender n-tv. Das Münchner Vergleichsportal schneidet mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" ab und positioniert sich als Testsieger z. B. vor geld.de und Verivox.1)



DISQ und n-tv testeten zwischen Oktober und Dezember 2018 fünf Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen. Die Gesamtnote ergibt sich aus einer Preisanalyse (60 Prozent) und einer Serviceanalyse (40 Prozent). CHECK24 überzeugte sowohl bei der Preisgestaltung als auch mit gutem Service. Mit den Vergleichsrechnern des Unternehmens finden Verbraucher am häufigsten die günstigsten Tarife. Der nutzerfreundliche Internetauftritt bietet einen hohen Informationswert und die Mitarbeiter beraten fachkundig.



Für zwölf Fahrerprofile vergaben die Tester Punkte, wenn ein Portal den günstigsten Tarif bzw. einen der drei preiswertesten Tarife anzeigte. Die Serviceleistung wurde anhand von 90 Servicekontakten per Telefon und E-Mail bewertet. Zudem flossen 50 Prüfungen des jeweiligen Internetauftritts ein.



Weitere Studien belegen: größte Marktabdeckung und größtes Sparpotenzial bei CHECK24



Das Finanzmagazin Euro am Sonntag ermittelte, dass Verbraucher unter allen teilnehmenden Portalen bei CHECK24 Angebote der meisten Versicherer vergleichen können.2)



Eine repräsentative Stichprobe der Technischen Hochschule Rosenheim ergab, dass CHECK24 Verbrauchern in 80 Prozent der Fälle den günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet.3) Das bestätigt auch ein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztip.4) Das DISQ5) hat in einer früheren Studie herausgefunden, dass Verbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meisten sparen.



1)DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen, http://ots.de/0BeHJJ [23.1.2019] 2)Euro am Sonntag, Ausgabe 38/17, 23.09.2017, Der Preis ist heiß, S. 78-79 3)Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim: http://ots.de/c2omJ4 4)Finanztip: So finden Sie eine günstige Autoversicherung, https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/ 5)DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen, https://disq.de/2017/20170118-Portale-Kfz-Versicherungen.html



