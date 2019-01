Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY-Futures Märkten am Dienstag um 6,2K gefallen ist, nach dem das Endergebnis am Montag bei 219.075 Kontrakten lag. Das Volumen baute seine schwankende Performance aus, so dass es diesmal zu einem Anstieg um 16K Kontrakte kommt. USD/JPY bereit für eine Abwärtskorrektur Die jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...