Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin anlässlich der angekündigten Mehrheitsübernahme des indonesischen Reifenherstellers PT Multistrada auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der auf Basis des Kaufpreises ermittelte Wert von Multistrada erscheine auf den ersten Blick etwas hoch, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Strategisch sei der Deal aber sinnvoll für den französischen Reifenkonzern./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121261