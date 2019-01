FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chancen für eine wettbewerbsrechtliche Freigabe der geplanten Bahnfusion von Siemens und Alstom in Brüssel sind trotz politischer Unterstützung aus Frankreich und Deutschland nicht gestiegen. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager äußerte sich im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit erneut skeptisch. Beide Konzerne seien "bereits Weltmeister in ihrem Geschäft, nicht nur Europameister", sagt sie. "Wir sprechen hier über zwei tolle Unternehmen, die in der Lage sind, im Wettbewerb zu bestehen."

Vestager hat schon mehrfach öffentlich Bedenken geäußert. Vor allem Politiker in Frankreich hatten mit Kritik darauf reagiert. Aus Sicht von Paris und Berlin braucht Europa einen globalen Champion im Eisenbahngeschäft, um es auf lange Sicht mit den chinesischen Staatskonzernen aufnehmen zu können. Bis spätestens zum 18. Februar wird Brüssel entscheiden, ob die Fusion genehmigt wird oder durchfällt.

Siemens-Insider hatten sich vergangene Woche diesbezüglich skeptisch gezeigt. Brüssel habe Forderungen erhoben, die mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens nicht erfüllbar seien, hatten sie erklärt.

