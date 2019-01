EVN-HV für 2017/18 - (2). In Au am Leithaberge (fälschlich oft als Au am Leithagebirge bezeichnet) seien 4 von 5 Windkraftwerken in Betrieb genommen worden, die alten seien durch neue und deutlich leistungsfähigere ersetzt worden, sie würden deutlich mehr Strom erzeugen. Der Austausch sei binnen sehr kurzer Zeit erfolgt, binnen fünf Monaten. Konzernweit incl. Strombezugsrechten habe man sehr viel Strom aus Wasserkraft, 306 MW, weiterer Ausbau sei kaum möglich, wir würden uns auf Erhaltung und Ausbau der bestehenden Anlagen konzentrieren. Bei der Modernisierung seien wir um intensiven Austausch mit Bürgerinitiativen und NGOs bemüht, das gelte auch fürs Kraftwerk Rosenburg. Anmerkung: Das Kraftwerk Rosenburg war auch Thema auf der ...

