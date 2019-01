Die Ära der personalisierten Anpassung hält Einzug



Shanghai (ots/PRNewswire) - Wäre es nicht schön, ein Paar

"intelligente" Laufschuhe auf der Grundlage der eigenen Körpermaße

und Bewegungsgewohnheiten individuell anzupassen? Und wäre es nicht

schön, ein Paar solcher einzigartigen und exklusiv hergestellten

Laufschuhe zu besitzen? In der Vergangenheit waren diese

Vorstellungen jenseits des Möglichen - sind aber jetzt zur Realität

geworden. SIGG Outdoors ("SIGG") gab kürzlich offiziell seine

Partnerschaft mit dem US-Unternehmen HP, einem der 500 weltweit

führenden High-Tech-Unternehmen, bekannt. Ausgehend von der

FitStation-Plattform werden die beiden Unternehmen gemeinsam die am

persönlichsten gestalteten und technologisch fortschrittlichsten

professionellen digitalen und dynamisch angepassten Laufschuhe

weltweit erforschen und entwickeln. Gemäß der Planungen wird SIGG,

der exklusive Partner von HP FitStation in China, dieses innovative

Produkt auf der ISPO, die im Januar 2019 in China stattfindet,

vorstellen und im März 2019 bei den chinesischen Verbrauchern

einführen.



FitStation, eine zukunftsweisende 3D-Technologieplattform, die von

den Soft- und Hardware-Technologien von HP unterstützt wird, nimmt

beim potenziellen Käufer unter Verwendung von 3D-Scan- und

Drucktechnologien eine Reihe bewegungsbezogener Messungen vor,

einschließlich dynamischer Ganganalyse und Fußdruck beim Gehen und

Laufen. Die Plattform erstellt abgesehen von anderen erforderlichen

Daten, die zur persönlichen Gestaltung eines einzigartigen

Laufschuh-Paars erforderlich sind, ein präzises 3D-Bild von jedem Fuß

und misst den Fußdruck während die Person sich bewegt. Dabei wird

eine perfekte Passform geschaffen, die dem genauen Umriss des Fußes

entspricht und gleichzeitig andere Aspekte des Schuhaufbaus

berücksichtigt, die Laufgewohnheiten und Körperhaltung

miteinbeziehen. Bei den Auftakt-Veranstaltungen der letzten Marathons

in Peking und Shanghai demonstrierte SIGG die FitStation-Testgeräte

vor Passanten und führte zur Veranschaulichung dynamische

Fußkonturmessungen bei einigen Leuten durch, die stehen geblieben

waren, was die Aufmerksamkeit der Läufer auf sich zog. Die

FitStation-Plattform hat den traditionellen Schuhherstellungsprozess

sowie die Art und Weise, wie Läufer und Jogger ihr Training angehen,

revolutioniert und markiert den Beginn der Ära der personalisierten

Anpassung im Laufschuhsektor.



Die rasante Technologieentwicklung im Bereich künstliche

Intelligenz (KI) hat den Weg geebnet, um die individuellen

Anforderungen der Verbraucher vollständig zu erfüllen, indem das

"Ich" und "mein" in das Zentrum beim Kaufvorgang von Konsumgütern

gerückt wurde. Laufschuhe der alten Generation aus herkömmlicher

serienmäßiger Fließbandproduktion können nur die grundlegendsten

Erwartungen der Verbraucher erfüllen. Doch jeder Mensch hat andere

Bedürfnisse und Erwartungen an seine Laufschuhe, und das wird durch

den Grad der Dämpfung, die Lauffrequenz und sogar die Art und Weise

beeinflusst, wie der Fuß des Läufers bei jedem Schritt auf dem Boden

landet.



Um der Herausforderung gerecht zu werden, konzentrierte sich SIGG

auf die Herstellung eines personalisierten Laufschuhs, der

vollständig an den Fuß des Schuhbesitzers angepasst ist und auf seine

Bewegungsgewohnheiten reagiert, nachdem der Fußumriss präzise

gemessen und das Verhalten des Läufers während des Trainings

eingehend untersucht worden ist. Das Endergebnis ist ein Schuh, der

das gewünschte Lauferlebnis bietet. Im Zuge der KI-Technologie hat

sich HP, ein international renommierter Druckerhersteller, der

Forschung und Entwicklung hochwertiger 3D-Drucktechnologien mit einem

verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis verschrieben, damit die

Verbraucher von der Überlegenheit der Hochtechnologien profitieren

können. SIGG und HP sind sich einig, dass der globale Laufschuhmarkt

in eine vielversprechende "Ära der personalisierten Anpassung"

eintreten wird. Dementsprechend haben sich die beiden Unternehmen aus

zwei verschiedenen Branchen zusammengeschlossen, um professionelle

digitale und dynamische Laufschuhe nach Maß zu entwickeln und zu

produzieren. Qi Jun, CEO von SIGG Outdoors, kommentierte die

Zusammenarbeit: "Das gemeinsam mit dem US-Unternehmen HP entwickelte

Projekt markiert den Einstieg von SIGG in den Sportartikelsektor der

Zukunft, der sich durch Zukunftsorientierung und Innovation

auszeichnet. Wir planen, mehrere weitere neue Sportprodukte auf den

Markt zu bringen, die modernste Technologien nutzen und die wir

gemeinsam mit weltweit erstklassigen Hightech-Unternehmen entwickeln

wollen."



Derzeit führen SIGG und HP die Version 1.0 der personalisierten

Laufschuhe ein und werden ihre Forschungs- und

Entwicklungsanstrengungen schrittweise auf die Anpassung aller

Komponenten des Laufschuhs, einschließlich der Laufsohle und des

Vorfußbereichs, ausdehnen, um qualitativ hochwertigere und

preiswertere, vollständig angepasste Laufschuhe herzustellen. SIGG,

die mehr als hundert Jahre alte Marke aus der Schweiz ist bekannt für

ihre Outdoor-Trinkflaschen und verkauft Produkte in mehr als 50

Länder auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen konzentriert sich auf

die Bereitstellung einer umfassenden Palette von

Outdoor-Trinkflaschen und -Dienstleistungen für Verbraucher in China

und anderen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/811713/Anouk_Patty_HP.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/811714/SIGG.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/811715/FitStation.jpg



