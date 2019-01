IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.: Maple Gold behält RPA für neue Ressourcenschätzungen und erwartet im ersten Quartal 2019 Steuergutschriften in Höhe von 1,9 Millionen USD

23. Januar 2019 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298248) freut sich bekannt zu geben, dass Roscoe Postle Associates ("RPA") beauftragt wurde, eine neue Ressourcenschätzung für das Douay-Projekt des Unternehmens zu erstellen. RPA erbringt Dienstleistungen für die Bergbauindustrie in allen Phasen der Projektentwicklung und ist eines der drei führenden Unternehmen, geordnet nach der Anzahl der abgeschlossenen Ressourcenschätzberichte. RSC Mineralienintelligenz

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit RPA, um diese neue Ressourcenschätzung abzuschließen, als Folgemaßnahme zu den zuvor von Micon durchgeführten Arbeiten. Sowohl die neue Schätzung als auch der Beginn einer fokussierten Bohrkampagne werden noch in diesem Quartal erwartet. Wir werden auch in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse aus unseren 3D-Modellierungsarbeiten mitteilen, darunter einige unserer Bohrziele mit höchster Priorität.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird die aktualisierten Datenbanken und Modelle des Unternehmens verwenden (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2018), einschließlich der Ergebnisse der Bohrungen im Winter 2018, die nicht Teil der vorherigen Schätzung waren (Micon 2018). Diese neue Schätzung der Mineralressourcen wird voraussichtlich sowohl Tagebau- als auch Untertage-Ressourcen umfassen. Dies steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die Qualität der vorhandenen Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig die Quantität der Ressourcenbasis durch Entdeckungsbohrungen weiter zu erhöhen, nicht nur innerhalb der oberen 400 m, sondern auch unterhalb dieser Ebene im Rahmen der Bewertung des gesamten (Tage- und Untertage-)Potenzials des Projekts. Die Arbeit von RPA wird sich als wesentlich erweisen, da das Unternehmen Douay auf seine erste umfassende vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") vorbereitet und vorantreibt, die das Unternehmen gegen Ende des Jahres beginnen will.

2017 Ressourcensteueranrechnungsansprüche

Die Gesellschaft hat von Revenu Quebec Bescheide über die Veranlagung in Bezug auf die Ressourcensteuerguthaben der Gesellschaft für 2017 erhalten. Das Unternehmen wird etwa 1,9 Mio. USD im Zusammenhang mit diesen Ansprüchen für 2017 erhalten und die Rückerstattungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2019 eingehen.

Maple Gold gewährt Incentive-Aktienoptionen.

Das Unternehmen hat 7.330.000 Incentive-Aktienoptionen an bestimmte Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater ausgegeben, die zu einem Ausübungspreis von 0,16 USD (55 % über dem Schlusskurs des Vortages) ausgeübt werden können. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden sofort zu einem Drittel, zu einem Drittel 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Gewährung und zu einem Drittel 24 Monate ab dem Zeitpunkt der Gewährung bis zur vollständigen Übertragung der Optionen übertragen. Der Aktienoptionsplan der Gesellschaft regelt diese Anreizoptionen sowie die Bedingungen für ihre Ausübung, die den Richtlinien der TSX Venture Exchange entsprechen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von 389 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource(3), die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

