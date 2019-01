Das aktuelle Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat die Frauenanteile in Spitzengremien von über 500 großen Unternehmen in Deutschland beleuchtet. Seit 2016 gilt in Deutschland eine Geschlechterquote für Aufsichtsräte. Diese Maßnahme scheint weiter zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...