Der größte Offshore-Windkraftbetreiber der Welt will in Taiwan, Japan und den USA zulegen. Auch in Deutschland sei ein verstärktes Engagement möglich.

Der dänische Energiekonzern Orsted will sein Wachstum in Übersee vorantreiben und sich dabei auch nicht durch den von der Politik auf Eis gelegten Verkauf heimischer Geschäfte stoppen lassen.

"Dies hat keine Auswirkungen auf unser 200 Milliarden Dänische Kronen (27 Milliarden Euro) schweres Investitionsprogramm und unsere Ausbauziele für die Erneuerbaren in Höhe von 30 Gigawatt bis 2030", sagte Vorstandsmitglied Martin Neubert in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Orsted wolle unter anderem in Japan, Taiwan und den USA wachsen. Auf Einnahmen aus dem vorerst gestoppten Verkauf des dänischen Stromnetzes und des Haushaltskundengeschäfts sei der Konzern nicht angewiesen.

