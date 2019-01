Am Dienstag meldete sich Daimler mit einer interessanten Neuigkeit: Mercedes-Benz Cars wird demnach in Polen (in Jawor in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien) in den Aufbau einer Batteriefabrik investieren. Das sei ein "neuer Standort im globalen Batterie-Produktionsnetzwerk", wie es dazu hieß. Insgesamt soll der weltweite "Batterie-Produktionsverbund" von Mercedes-Benz Cars dann "neun Fabriken auf drei Kontinenten" umfassen. Nun, wer das "gesamte Portfolio elektrifizieren" will - und ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...