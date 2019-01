Beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einer Wiederholung der Bankenkrise gewarnt. Die Zinspolitik zeige, dass die Normalisierung noch nicht abgeschlossen sei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Politik und Wirtschaft dazu aufgerufen, alles zu tun, um eine Wiederholung der Bankenkrise von vor mehr als zehn Jahren zu verhindern. Die Zinspolitik der großen Notenbanken zeige, "dass wir letztendlich immer noch an dieser Krise knabbern, dass wir immer noch nicht raus sind", sagte Merkel am Mittwoch beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Durch die Bankenkrise habe man sich auch Raum ...

