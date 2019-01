Berlin (ots) -



Aktueller TERMINHINWEIS:



Ab morgen startet die HIPPOLOGICA. Bis Sonntag finden 17 Turniere beim größten Hallenreitsportevent Berlins statt. Das Programm für die beiden Reitringe in Halle 25 & 26 finden Sie hier: www.hippologica.de/Besucher/Programm/index.jsp



Inhaltsverzeichnis:



- Zahl des Tages - Tages-Themen der Grünen Woche - FDP-Chef Lindner auf der Grünen Woche: Wissenschaft statt Romantisierung - Bundesumweltministerin Svenja Schulze setzt auf saison und regional - Lebensministerium: Verpacken geht auch umweltfreundlich! - Partnerland Finnland: Bio-Produkte auf dem Vormarsch - Street Food: Kyyttöburger, dazu Tarnmuster-Käse und Curry-Mehlwürmer - REWE zeigt am BVE-Stand Initiativen zur Plastikreduktion - Blumenhalle: Haarkränze binden und Mini-Orchideengebinde fertigen - Aus aller Welt - Roggenbrote für Frauen und für Männer aus Litauen - Iran: Kotlet, Sumach und grüne Rosinen - "Beautea" - Schönheitstee aus Sri Lanka - Aus deutschen Regionen - Berliner Behindertenwerkstätten machen fit für den ersten Arbeitsmarkt - Sächsische Ernährungswirtschaft mit positiver Bilanz - Vorschau Veranstaltungen am Donnerstag, 24. Januar - Pressetermine am Donnerstag, 24. Januar



Detaillierte Informationen zu dem Inhaltsverzeichnis finden Sie unter https://www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/



