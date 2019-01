Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE anlässlich Pressespekulationen um höhere Entschädigungen für Versorger bei einem Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Sollten sich die Spekulationen als wahr erweisen, würde der Energiekonzern von einer deutlich höheren Kompensation profitieren, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 06:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 06:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007037129