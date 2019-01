Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - 2018 war für Vivo ein sehr erfolgreiches Jahr mit zahlreichen echten Innovationen. Das Unternehmen hat vor Kurzem ein Video (https://www.facebook.com/vivoMobileInt/videos/2584825254867132) gepostet, in dem es seine branchenführende innovative Lösung vorstellt: die ausfahrbare Frontkamera.



Bislang haben Smartphone-Hersteller versucht, durch dünne Ränder und Verkleinerung der Notch die Displaygröße zu maximieren, aber die Notch ist scheinbar gekommen um zu bleiben. Vivo hat dagegen mit neuen Ideen experimentiert und wollte für Verbraucher ein randloses Display entwickeln.



Nach jahrelanger Forschung und zahlreichen Designtests präsentierte Vivo auf der MWC 2018 das APEX FullView Konzept-Smartphone mit der einzigartigen ausfahrbaren Frontkamera. Für Vivo bestand die Herausforderung darin, dieses Konzept in die Realität zu überführen.



Gerade einmal 4 Monate nach der Premiere auf der MWC löste Vivo sein Versprechen ein und stellte mit dem NEX das erste randlose, serienreife Smartphone mit ausfahrbarer Frontkamera vor. Wenn man ein Selfie macht, fährt die kleine Kamera aus und automatisch wieder ein, wenn der Nutzer den Selfie-Modus beendet. Das randlose Smartphone ist endlich keine Zukunftsvision mehr.



Vivo hat die Smartphone-Branche gründlich aufgemischt, indem es mit dieser bahnbrechenden Weltneuheit die Notch beseitigt hat. 2019 plant Vivo die innovative Technologie der ausfahrbaren Frontkamera noch weiter zu verbessern.



