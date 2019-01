BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach einem Treffen mit den Arbeitgebern darauf bestanden, dass die Koalition eine etwaige Verschärfung der Regeln für die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen nur zusammen mit mehr Flexibilisierung der Arbeitszeit angeht. "Für uns ist ganz klar, dass beide Themen zusammen gedacht werden müssen und dass sie unter die Überprüfung gestellt werden müssen, wie sich die wirtschaftliche Situation um uns herum, aber auch in Deutschland weiter entwickelt", sagte Kramp-Karrenbauer bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Es sei der CDU "ganz wichtig, dass wir im Bereich des Arbeitsrechtes, insbesondere der Arbeitszeitregelungen auch mehr Flexibilität herstellen können".

Kramp-Karrenbauer betonte, sie habe bereits deutlich gemacht, dass die Christdemokraten die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Revisionsklausel "sehr ernst" nähmen. Es gelte zu prüfen, was sich an Rahmenbedingungen geändert habe. Dies werde "aller Wahrscheinlichkeit nach ein Thema für den Koalitionsausschuss", sagte sie. Das Thema werde nicht nur im Kabinett entschieden.

Die "Spielräume" und "Handlungsinstrumente" für die Unternehmen seien ein Schwerpunkt des Handelns im ersten Halbjahr. Daneben nannte die CDU-Vorsitzende die Frage von Mobilitätskonzepten mit Schwerpunkt auf der Autoindustrie und die Kohlekommission, für deren Arbeit es "unterschiedliche Entscheidungsparameter" gebe - die Klimaziele, die Wirtschaftsentwicklung in den betroffenen Regionen und die Versorgungssicherheit. Sie sprach sich auch für eine Reform der Unternehmensbesteuerung aus. Jedoch sei es "heute zu früh, um über Zahlen zu reden".

BDA-Präsident Ingo Kramer mahnte eine Überprüfung noch ausstehender Maßnahmen des Koalitionsvertrages an. Der Katalog für diese Legislaturperiode beruhe auf einer "anderen Geschäftsgrundlage", denn inzwischen habe sich die Konjunktur eingetrübt. Was der Wettbewerbsfähigkeit schade, dürfe deshalb nicht kommen. "Sachgrundlose Befristung ist so ein Thema", betonte Kramer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 09:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.