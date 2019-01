Die Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank ist eine traditionelle und familiengeführte Wertpapierhandelsbank am Finanzplatz Frankfurt am Main, die sich voll und ganz dem Anleihenmarkt verschrieben hat. Heute als Market Maker und Listing-Partner fungierend, haben wir mit Walter Ludwig, dem Geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer der Bank, über die gegenwärtige Situation an den Anleihenmärkten, den generellen Wandel am Kapitalmarkt sowie über die Unterschiede zum früheren Börsenhandel gesprochen und dabei äußerst spannende Einblicke erhalten.

Anleihen Finder Redaktion: Hallo Herr Ludwig, stellen Sie uns und unseren Lesern doch kurz die Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank vor - was sind die Tätigkeitsfelder Ihrer Bank?

Walter Ludwig: Ja, gerne. Ich habe die Firma als amtlicher Kursmakler an der Frankfurter Wertpapierbörse bereits 1979 gegründet. Damals gestaltete sich der Wertpapierhandel noch anders als heutzutage. Früher waren wir ein kleines Team und alle Personen wurden im Handel eingesetzt. Der Kapitalmarkt befindet sich im stetigen Wandel. Daher ist es für uns immer sehr wichtig, dass wir als kleine Firma beweglich bleiben und so in dem "Haifischbecken Finanzmarkt" mitschwimmen können. Vor allem der Bereich Marktfolge gewann über die Jahre zunehmend an Bedeutung. Das interne Verhältnis der Anzahl an Mitarbeitern bei uns hat sich sogar gewandelt. Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeiten in der Administration rund um Back-und Middleoffice, IT und Compliance. Inzwischen treten wir als Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank im Markt auf und haben uns auf den Fixed Income Markt spezialisiert. Dabei agieren wir als Market Maker/ Liquiditätsprovider auf diversen nationalen und internationalen Börsenplätzen sowie auf allen relevanten OTC-Plattformen. Gleichzeitig pflegen wir ein ausgesprochen großes Netzwerk mit internationalen Counterparts.

Walter Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank

Anleihen Finder Redaktion: In Ihrem Profil stellt sich die Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank als "eine der wenigen verbliebenen, traditionellen und familiengeführten Wertpapierhandelsbanken in Frankfurt" vor. Was genau meinen Sie damit und warum konnten Sie sich mit Ihrer Bank am Markt durchsetzen?

Walter Ludwig: Wir sind grundsätzlich ein sehr erfahrenes Team. Ich führe mein Unternehmen nun seit vierzig Jahren und auch unser zweiter Geschäftsführer Dirk Schneider ist bereits seit 17 Jahren für die Firma Walter Ludwig aktiv. Seit knapp zwei Jahren ist mein Sohn Marcel Ludwig bei uns eingestiegen und führt somit die Familientradition bei uns weiter fort. Dadurch sind bei uns unterschiedlichste Generationen aktiv. Zusammen ergibt sich darauswohl die optimale Mischung aus Erfahrung, Realismus und Innovation. Nachhaltigkeit im Geschäftsgebaren, Beständigkeit im Team und Zuverlässigkeit gegenüber Geschäfts- ...

