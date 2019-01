Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Umsatzwachstum werde in diesem Jahr wohl eher im späteren Jahresverlauf erzielt, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei enttäuschend, aber angesichts der jüngsten Situation in der Halbleiterbranche keine ganz große Überraschung. Er glaube bei ASML aber dennoch an ein relativ gutes Abschneiden./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-01-23/15:35

ISIN: NL0010273215