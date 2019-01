Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100056948 heruntergeladen

werden -



Die Messebranche befindet sich im Wandel: Durch die

Digitalisierung werden klassische Funktionalitäten von Messen ins

Internet verlagert, wodurch diese unter Druck geraten. Obwohl

physische Messen auch heute noch ihre Berechtigung haben, müssen sie

auf die Bedürfnisse ihrer Partner reagieren und eine Antwort auf die

Anforderungen der Digitalisierung finden. Wer die physische Messe

nicht durch ein digitales Pendant online verfügbar macht, wird

langfristig abgehängt. Balluun bietet im B2B-Bereich eine Lösung für

Messeveranstalter: B2B-Market-Networks befähigen Aussteller,

Einkäufer und Besucher, sämtliche Transaktionen unabhängig von Zeit

und Ort durchführen - 24/7/365.



Physische Messen brauchen ein Omnichannel-Konzept



In den vergangenen Jahren erlebte die Messebranche grundlegende

Veränderungen - viele Veranstalter sowie Aussteller wurden von der

digitalen Revolution überrascht. Die Bedürfnisse des Marktes haben

sich verändert, die Transformationen in den digitalen Bereich setzen

Messen unter Handlungsdruck. Entgegen aller pessimistischen Prognosen

haben Messen dennoch auch weiterhin ihre Legitimität. Der klassische

Benefit von Fachmessen liegt in der Face-to-Face-Begegnung von

verschiedenen Stakeholdern und dem haptischen Live-Erlebnis, dem

unmittelbaren "Erfahren" von Produkten, Dienstleistungen und

Lösungen. Dadurch entsteht Vertrauen zwischen den Geschäftspartnern,

ein Faktor, der in der B2B-Welt zurecht einen höheren Stellenwert hat

als im Endkundengeschäft: B2B-Buyers kaufen in großen Mengen ein und

müssen die Qualität ihres Einkaufs sicherstellen. Dazu kommt, dass

Messeveranstalter sich noch immer in der Funktion der Organisatoren

der Branche sehen und als diese den Markt versammeln und "in Form

halten".



Warum braucht es also B2B-Market-Networks? Weil zum einen das

physische Zusammenkommen nicht mehr ausreicht. Der Markt ist konstant

in Bewegung und organisiert sich nicht mehr nur um die Fachmesse

herum. Produkt-Launches finden permanent statt und der Bedarf an

zeitlich und örtlich ungebundener Vernetzung ist längst da. Zum

anderen hat sich in einigen Branchen das Konzept des

"Live-Happenings" verändert. Dies lässt sich beispielsweise in der

Schmuck- und Uhrenbranche beobachten. Die Hersteller setzen zunehmend

auf innovative Corporate Events, zu denen sie Journalisten und

Fachleute einladen. Der Benefit der Fachmessen sinkt für diese

Branchen seit Jahren - Fachmessen spüren das an sinkenden Aussteller-

und Besucherzahlen, einige schließen auch nach 100 Jahren

Erfahrungen.



Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) als digitale Ergänzung



Die Messe muss also auch um das physische Event herum erlebbar

sein und ihre Branchen-Communities online zusammenbringen. Kontakt,

Austausch, Networking, und Transaktionen müssen jederzeit losgelöst

von Zeit und Ort möglich sein. Dabei geht es nicht allein um die

Erweiterung der Fachmesse in den digitalen Bereich, sondern auch um

die Stärkung der Reichweite und Präsenz der Aussteller auf dem Markt.

Eine kosten- und zeiteffiziente Lösung sind B2B-Market-Networks - ein

Geschäftsmodell, das die Vorteile der klassischen Messe mit denen der

SaaS-Technologie verknüpft und in einem Online-Marketplace 24/7/365

verfügbar macht. Sie ermöglichen auf einer einzigen Plattform

Lead-Generierung und -Management, E-Commerce, Business Networks,

Customer Success, Marketingmöglichkeiten und Social Selling - und

somit letztlich die digitale Transformation.



Balluun bietet mit seinem B2B-Market-Network via SaaS-Lösungen

optimale Voraussetzungen für die digitale Organisation

verschiedenster Branchen und kann damit die Brücke zwischen

physischer Messe und digitalem Wandel schlagen. Balluun ist die

Antwort auf den internationalen B2B-Markt mit seinen

branchenspezifischen Market-Networks. Großhändler, Einzelhändler,

Exporteure und Importeure sowie Lieferanten und Einkäufer tauschen

dort geschäftliche Informationen aus, können online kaufen und

verkaufen, sich dabei vernetzen und gegenseitig direkt kontaktieren.



Mithilfe seiner Plattform verknüpft Balluun den

B2B-Online-Marketplace, auf dem die Messeaussteller ihre Produkte

beziehungsweise Dienstleistungen in eigenen Webshops/Showrooms

präsentieren können, mit Social-Media-Funktionalitäten,

Werbemöglichkeiten sowie Transaktionsmöglichkeiten. Auf diese Weise

können Besucher und Aussteller interaktiv miteinander kommunizieren,

Neuigkeiten entdecken, Produktanfragen starten und Transaktionen von

überall aus durchführen.



B2B-Market-Networks drehen das Messekonzept um



Der Nutzen von B2B-Market-Networks geht aber über die reine

Ergänzung bestehender Fachmessen in den digitalen Bereich hinaus -

sie bieten den verschiedensten Branchen ein neues Geschäftsmodell:

Die Verknüpfung von Online-Community und E-Commerce mit der Option

auf Live-Events. Organisationen und Unternehmen, Start-ups und

Interessengemeinschaften haben die Möglichkeit, sich zunächst auf den

Online-Marketplace zu konzentrieren, sukzessive die

Branchen-Community darauf zu versammeln und erst dann in der

Community den Bedarf eines physischen Events, wie beispielsweise

einer Messe, abzufragen. So ist das B2B-Event von Beginn an näher an

der Branche und entspricht präzise dem Bedarf der verschiedenen

Stakeholder.



B2B-Market-Networks bieten Großhändlern, Einzelhändlern,

Lieferanten, internationalen Brands und Einkäufern die Chance,

jederzeit miteinander zu kommunizieren, Verbindungen aufzubauen und

zu pflegen sowie effizient Geschäfte zu tätigen. Sie sind die

notwendige digitale Ergänzung physischer Fachmessen und zugleich die

Antwort auf alle Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen im

B2B-Online-Bereich generell konfrontiert sehen: Sie reduzieren die

Fragmentierung der Customer Journey und rücken den Kunden insgesamt

weiter in den Mittelpunkt.



Balluun - Powering the Future of Business Networks



Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für

Social E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblen

Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den

weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit

branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es

Großhändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands und

Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizient

Geschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen

Niederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York,

Hongkong, Lausanne und London arbeitet Balluun eng mit der

internationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine

leistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung

sowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihr

B2B-Market-Network "Balluun365" ermöglicht es, einfach und

kostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig integrierten

sozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einem

dreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einem

dedizierten digitalen Showroom und einer State of the Art

Transaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365" deutlich von

linearen E-Commerce-Lösungen. www.balluun.com



Originaltext: Balluun AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056948

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056948.rss2



Kontakt:

Laura Mattiucci

Domain Director

Balluun AG

T +41 44 396 38 33

lauram@balluun.com

www.balluun.com