Hammelburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Jahr 2018 hat sich in der Finanzwelt als durchaus turbulent erwiesen - und die Bankbranche musste sich in einem sich wandelnden Umfeld neu beweisen. Doch auch in Zeiten von dauerhafter "EU-Niedrigzinspolitik" und wachsender Digitalisierung von Bankdienstleistungen ist die Bank Schilling aus dem unterfränkischen Hammelburg ihren Geschäftstraditionen treu geblieben. Auch im 95. Jahr ihres Bestehens setzte die Privatbank im Gegensatz zum Universalbankgeschäft auf Qualität, Individualität und eine langfristig ausgelegte Kunden-Berater-Bindung. Mit diesem Private Banking-Konzept auf der Basis von persönlichem Service und intensiver, kontinuierlicher Betreuung konnte das traditions- und werteorientierte Bankhaus ein weiteres erfolgreiches und ereignisreiches Jahr abschließen.



Leitlinie: Fachkräfte im eigenen Hause ausbilden



Ein engagierter und hochqualifizierter Stab aus Mitarbeitern stellt eine der wichtigsten Säulen dar, die das exklusive Banking- und Betreuungskonzept der Bank Schilling tragen. Denn sowohl die langfristigen persönlichen Kundenbeziehungen als auch die ganzheitliche Beratungsleistung lassen sich in der täglichen Praxis ausschließlich mit entsprechend motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern umsetzen. Seit vielen Jahren wird in der Hammelburger Privatbank der auf lange Sicht ausgerichtete Geschäftsansatz in dem Bestreben, die Beschäftigten langfristig an das Unternehmen zu binden, daher auch in den Mitarbeiterbeziehungen gelebt. Ein besonderes Augenmerk wird zudem darauf gerichtet, den benötigten Fachkräftenachwuchs auch im eigenen Hause auszubilden.



Bank Schilling verzeichnet solide Ergebnisse im Ausbildungsengagement



Das seit vielen Jahren kontinuierliche und qualitätsorientierte Ausbildungsengagement des Bankhauses aus Hammelburg hat auch im Jahr 2018 Früchte getragen. Insgesamt drei Auszubildenden konnte der Vorstand der Bank Schilling im abgelaufenen Jahr zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann gratulieren. Zwei der Auszubildenden wurde aufgrund ihrer hervorragenden Prüfungsergebnisse besondere Anerkennung gegeben. So erhielt Anja Zimmermann, welche die Ausbildung zur Bankkaufrau der Industrie- und Handelskammer Südthüringen als Beste in der Ausbildung 2018 im Ausbildungsberuf Bankkauffrau durchlief, den Förderpreis "Bildungsfuchs 2018". Zudem erhielt die Auszubildende Laura Hauck eine besondere Anerkennung für hervorragende Prüfungsergebnisse (3. Platz) von der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt.



Neben den erfolgreichen Auszubildenden konnten zudem zwei Bachelor-Absolventen aus dem Haus der Bank Schilling ihr Studium mit Bestnoten abschließen.



Expansion: Filialnetz der Bank Schilling weiter ausgebaut



In Zeiten zunehmender Digitalisierung im Bankgeschäft lässt sich bei Präsenzbanken seit Jahren ein deutlicher Trend ausmachen, ihr Filialnetz auszudünnen und Zweigstellen aufzugeben. Berechnungen des Analysehauses Barkow Consulting zufolge schlossen deutsche Banken und Sparkassen 2017 fast jede zwanzigste Filiale. Insgesamt hat sich die Zahl der Bankfilialen in den vergangenen zwanzig Jahren in Deutschland mehr als halbiert. Dieser branchenweiten Entwicklung zum "Filialabbau" hat sich die Hammelburger Privatbank Schilling auch in den vergangenen zwölf Monaten entgegengestellt. Bereits im Vorjahr hatte das Bankhaus sein Filialnetz um zwei Niederlassungen in Mannheim und München erweitert. Diese Expansion setzte die Traditionsbank auch im Jahr 2018 fort. Im Oktober vergangenen Jahres eröffnete sie eine Geschäftsstelle in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Geschäftsstelle in der Scheibenstraße stellt die erste Niederlassung der Bank im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW dar.



Persönliches Private Banking an 20 Standorten



Unter Einschluss der Geschäftsstelle in Düsseldorf vertritt die Privatbank Schilling ihren ganzheitlichen Dienstleistungsanspruch seit Oktober 2018 somit an insgesamt 20 Standorten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Das seit der Gründung im Jahr 1923 in Familienbesitz befindliche Finanzinstitut zählt zu den letzten 215 Privatbanken in Deutschland. Mit der kontinuierlichen Investition in ein wachsendes Filialnetz unterstreicht das Hammelburger Unternehmen seine Selbstverpflichtung zu starker regionaler Präsenz für seine traditionell anspruchsvollen Geschäfts- und Privatkunden.



Elite Report: Bank Schilling zum zwölften Mal mit Bestnoten in die "Elite der Vermögensverwalter" aufgenommen



Das Vermögens- und Anlagemanagement für Privatpersonen, Unternehmen, Familien und Stiftungen stellt eine der Kernkompetenzen der Privatbank aus Hammelburg dar. Diese Finanzdienstleistung umfasst nicht nur die strategische Wertpapierauswahl, sondern beinhaltet auch den kontinuierlichen Überwachungsprozess von Performance und Risiko der ausgewählten Anlagen. Im November 2018 wurde die Qualität der hauseigenen Dienstleistung hinsichtlich der Entwicklung individueller Anlagekonzepte erneut von unabhängiger Stelle bestätigt: Abermals erhielt die Bank Schilling von der Redaktion des "Elite Report" die Bestnote "summa cum laude" für ihre Leistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung. Im Jahr 2019 darf das Bankhaus somit zum mittlerweile zwölften Mal in Folge die Auszeichnung "Elite der Vermögensverwalter" tragen.



Die Auszeichnung für die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum wird jedes Jahr vom "Elite Report" gemeinsam mit seinem Medienpartner, dem Handelsblatt, ausgesprochen. 46 der vom "Elite Report" untersuchten 354 Vermögensverwalter und somit knapp 13 Prozent wurden als empfehlenswert eingestuft. Zu den Bewertungskriterien für die Einstufung als empfehlenswerter Anbieter gehört die Entwicklung von individuellen Anlagekonzepten, welche die Wünsche und Ziele des Kunden exakt abbilden.



Weitere Informationen auch auf dem Finanzblog der Bank Schilling: www.bankschilling-finanzblog.com.



OTS: Bank Schilling & Co AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21661 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21661.rss2



Pressekontakt: Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft Herr Matthias Busch Am Marktplatz 10 97762 Hammelburg Deutschland



T: 0049-9732-904215 F: 0049-9732-904202 @: matthias.busch@bankschilling.de WWW: https://www.bankschilling.de