Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Osram vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Lichttechnik-Spezialist dürfte sich zum ersten und zweiten Geschäftsquartal vorsichtig äußern, schrieb Analyst Leo Carrington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nachdem einige Bereiche als nicht mehr fortgeführt erklärt wurden, reduzierte der Experte seine bis ins Jahr 2021 reichenden Gewinnprognosen (EPS)./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-01-23/16:03

ISIN: DE000LED4000