Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Carrefour nach Umsatzzahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Supermarktkette habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnprognose der Franzosen für das Gesamtjahr 2018 impliziere eine leichte Anhebung der Konsensprognose./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120172