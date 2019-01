Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street holt zur Wochenmitte ihre kräftigen Vortagesabgaben wieder auf - auch dank einer Reihe guter Unternehmenszahlen. Dow & Co hatten am Dienstag ihre stärksten Tagesverluste seit Anfang Januar verzeichnet. Übergeordnet drücken allerdings weiter Konjunktursorgen auf die Stimmung. Nachdem China das schwächste Wirtschaftswachstum seit fast drei Jahrzehnten vermeldet und der IWF seine Prognosen für die Weltwirtschaft gesenkt hatte, gingen nun die japanischen Exporte im Dezember überraschend stark zurück - bedingt durch eine kräftig gesunkene Nachfrage aus China. Dadurch steht auch der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter im Fokus.

Stützend wirkt dagegen, dass in den US-Haushaltsstreit Bewegung zu kommen scheint. Der Senat hat für Donnerstag eine Abstimmung zur Wiederaufnahme der Arbeit von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen angesetzt. Der Dow-Jones-Index gewinnt 1,1 Prozent auf 24.668 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,7 Prozent nach oben. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist leer.

IBM-Zahlen übertreffen die Erwartungen

Gestützt wird die Stimmung vor allem von einer ganzen Reihe guter Unternehmensergebnisse. So übertraf der IT-Konzern IBM bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legt um 6,6 Prozent zu.

Das US-Industriekonglomerat United Technologies hat im vierten Quartal 2018 mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Zudem hat das Unternehmen, das im vergangenen November die Aufteilung in drei Konzerne angekündigt hatte, einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr präsentiert. Die Aktie steigt um 5,3 Prozent.

Auch Procter & Gamble hat dank einer regen Nachfrage nach Beauty-Produkten in seinem Zweitquartal des Geschäftsjahres 2018/19 die Erwartungen übertroffen. Beim erwarteten organischen Umsatzwachstum für das Gesamtgeschäftsjahr wird der Konzern zudem optimistischer. Die Aktie legt um 5,4 Prozent zu.

Für die Comcast-Aktie geht es um 3,0 Prozent nach oben. Der US-Kabelkonzern ist im vierten Quartal dank seiner Tochter NBC Universal und dem Geschäft mit Hochgeschwindigkeits-Internet stärker gewachsen als erwartet. Die Dividende für das Schlussquartal 2018 hob Comcast um 10 Prozent auf 84 Cent je Aktie an.

Nach der Schlussglocke werden noch Texas Instruments und Ford ihre Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben. Während die Aktien von Texas Instruments im Vorfeld um 0,1 Prozent steigen, geben die Papiere des US-Autoherstellers um 1,2 Prozent nach. Die Aktie von Abbott Laboratories verliert 1,8 Prozent. Der US-Pharmakonzern blieb bei Gewinn und Umsatz leicht unter den Erwartungen des Marktes.

Die Tesla-Aktie leidet unter einem negativen Analysten-Kommentar. RBC hat die Aktie auf "Underperform" von zuvor "Sectorperform" nach unten genommen. Die Tesla-Titel verlieren 3,2 Prozent.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise erholen sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten. Übergeordnet drücke jedoch weiter die Sorge vor einer globalen Konjunkturabschwächung auf die Stimmung, heißt es. Leicht stützend wirken Aussagen der US-Regierung. Diese rechnet für Februar bei der Schieferölproduktion in den USA lediglich mit einer Zunahme um 63.000 Barrel pro Tag. Das wäre die geringste Wachstumsrate seit neun Monaten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 53,28 Dollar. Für Brent geht es um 0,5 Prozent auf 61,78 Dollar nach oben.

Am Devisenmarkt steigt das britische Pfund gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit November 2018. Laut den Analysten der Commerzbank dürfte es sich dabei aber nur um eine Verschnaufpause handeln. Einigkeit bestehe im britischen Unterhaus bislang nur darin, dass das Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May keine Option sei, so Expertin Thu Lan Nguyen. Doch inzwischen scheine sich eine weitere Mehrheit für eine Verschiebung des Austrittstermins zu bilden. Angesichts der zerstrittenen Lage im Parlament könne man das als positive Entwicklung werten und das Pfund halte entsprechend auch an seinen Gewinnen der vergangenen Wochen fest.

Mit der Erholung am Aktienmarkt geben die US-Anleihen ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt 3,3 Basispunkte auf 2,77 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich ebenfalls mit einem Minus. Die Feinunze verliert 0,5 Prozent auf 1.279 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.668,41 1,08 263,93 5,75 S&P-500 2.649,81 0,64 16,91 5,70 Nasdaq-Comp. 7.068,80 0,69 48,44 6,53 Nasdaq-100 6.698,21 0,77 51,40 5,82 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 1,7 2,58 139,7 5 Jahre 2,60 2,7 2,58 68,0 7 Jahre 2,68 3,0 2,65 43,3 10 Jahre 2,77 3,3 2,74 32,8 30 Jahre 3,09 2,6 3,06 2,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:53 % YTD EUR/USD 1,1357 -0,05% 1,1368 1,1359 -0,9% EUR/JPY 124,90 +0,53% 124,65 124,25 -0,7% EUR/CHF 1,1329 -0,03% 1,1342 1,1330 +0,7% EUR/GBP 0,8709 -0,68% 0,8767 0,8770 -3,2% USD/JPY 109,97 +0,57% 109,63 109,37 +0,3% GBP/USD 1,3041 +0,63% 1,2968 1,2954 +2,2% Bitcoin BTC/USD 3.565,75 -0,47% 3.571,75 3.583,87 -4,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,28 53,01 +0,5% 0,27 +16,5% Brent/ICE 61,78 61,50 +0,5% 0,28 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,03 1.285,38 -0,5% -6,36 -0,3% Silber (Spot) 15,29 15,34 -0,3% -0,05 -1,4% Platin (Spot) 792,50 791,50 +0,1% +1,00 -0,5% Kupfer-Future 2,66 2,66 0% 0 +1,1% ===

