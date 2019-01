Wer seinen Betrieb digitalisiert, wird produktiver - nur nicht der deutsche Maschinenbau. Wie kann das sein? Ein Mittelständler auf der Suche nach der Lösung eines großen ökonomischen Rätsels.

Stefan Munsch neigt nicht dazu, für Überflüssiges Geld auszugeben. Das zeigt sich schon im Foyer seines Unternehmens Munsch Pumpen in Baumbach im Westerwald. Der Neubau mit seiner Glasfront und dem über zwei Etagen reichenden Eingangsbereich ist durchaus einladend, rechts ein paar Pflanzen, geradeaus zeigt ein Bildschirm die Produkte des Hauses. Doch ein entscheidendes Detail fehlt: das Empfangspersonal. Stattdessen ruht in einem dunklen Raum zur linken Seite ein brusthohes Regal mit einem Telefon darauf. Daneben liegt eine Liste von Nummern für Einkauf, Vertrieb, Geschäftsleitung. Besucher helfen sich bitte selbst.

Wie schwer muss es einem wie Munsch da fallen, eine Einschätzung wie diese auszusprechen: "Es flossen Mittel in Hardware, Software, Netzwerk und Informatiker", sagt Munsch, lohnen werde sich das frühestens in drei Jahren - hofft er. Bisher jedoch ist er einer Misskalkulation aufgesessen, die im deutschen Maschinenbau seit geraumer Zeit unter dem Namen "Produktivitätsparadoxon" die Runde macht und tatsächlich nichts Geringeres beschreibt als einen ökonomischen Ausnahmezustand - und das ausgerechnet in Deutschlands Vorzeigebranche und dem Motor des Exportbooms.

Digitaler Fluch - digitale Chance?

So zeigen Studien, dass Investitionen in Digitalisierung in den vergangenen Jahren in allen Industrieländern und Branchen zu mehr Produktivität geführt haben - außer im sonst für seine Innovationskraft und Qualität so gerühmten hiesigen Maschinenbau. Dort sei "etwas passiert, was Ökonomen vorher noch nie gesehen hatten: Die Investitionen stiegen, aber die Produktivität verbesserte sich nicht", sagt Christian Rammer vom Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW aus Mannheim. Bis heute liege die Produktivität unter dem Niveau von 2007, zwischen 2011 und 2015 sei sie gar gesunken. Man investierte und investierte, die Umsätze stiegen auch wie erwartet. Nur ein höherer Gewinn pro Mitarbeiter, wollte sich nicht einstellen, sagt Manfred Wittenstein, selbst Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens und bis 2010 Präsident des Branchenverbandes VDMA. In der Branche habe das für große Verunsicherung gesorgt, "wenn es sich nicht mehr lohnt, zu investieren, was sollen Unternehmen dann für ihre Wettbewerbsfähigkeit tun"?

Zusammen mit dem ZEW hat der VDMA deshalb versucht, das rätselhafte Paradoxon aufzuklären. Anhand einzelner Unternehmen soll konkret nachgezeichnet werden, wo diese investiert haben und was danach passierte. Hat der deutsche Maschinenbau an der falschen Stelle digitalisiert? Oder sind die Investitionen allesamt versandet? Haben es die Deutschen gar, typisch, übertrieben mit der Digitalisierung?

Fündig geworden sind Rammer und seine Kollegen bei Stefan Munsch, dem Pumpenhersteller aus dem Westerwald. Dort begann die Digitalisierung mit dem, was Ökonomen einen exogenen Schock nennen, in diesem Fall die Finanzkrise. Wichtigste Abnehmer für Munschs Kunststoffpumpen waren damals Stahlwerke und die Chemieindustrie, beides Branchen, die von einer allgemeinen Rezession zuerst und mit am heftigsten getroffen wurden. Als die Lehman-Bank pleiteging, stornierten sie ihre Bestellungen, im Westerwald musste daraufhin Kurzarbeit angemeldet werden. Und Stefan Munsch entschied: "Es muss sich etwas ändern." Er zeigt nun die Kundenstruktur des Jahres 2008. 70 Prozent seiner Maschinen gingen damals an wenige Kunden aus der Stahlindustrie. Entsprechend waren die Produkte auf deren Bedürfnisse zugeschnitten - und auf nichts sonst.

Individualisierte Maschinen

Um neue Kunden ansprechen zu können, dachte Munsch, brauchte es mehr Variation, am besten gar individualisierte Maschinen. Das aber scheiterte schon an der Kommunikation im Haus. 480 verschiedene Fertigungsprogramme waren damals bei Munsch im Einsatz, Dutzende "Medienbrüche" wie der Geschäftsführer das nennt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...