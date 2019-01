Angela Merkel erneuerte beim Weltwirtschaftsforum ihre Botschaft: eine internationale Ordnung ist alternativlos - und muss reformiert werden. Überraschender waren die Auftritte zweier anderer politischer Stargäste.

Es gibt zwei Varianten des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos: mit oder ohne US-Präsident. Da das diesjährige Treffen wegen des Shutdowns in den USA zur zweiten Kategorie zählt, müssen zwei andere Spitzenpolitiker um den Ruf als wichtigster Stargast in der höchstgelegenen Stadt Europas streiten. Einerseits: Deutschlands seit 14 Jahren regierende Bundeskanzlerin Angela Merkel als letzte politisch überlebende Regierungschefin des Westens aus der Vorkrisenära und Bannerträgerin des Multilateralismus. Der zweite Aspirant für allerhöchste Aufmerksamkeit ist Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro, der schon am Dienstag seinen großen Auftritt hatte.

Merkels Rede war - wie nicht anders zu erwarten - ein erneutes großes Bekenntnis zum Multilateralismus und eine Aufforderung, eine globale Allianz zur Reform der internationalen Ordnung zu bilden. Sie wiederholte in Davos fast wörtlich, was sie in der jüngsten Generaldebatte im Bundestag gesagt hatte und offenbar als Leit-Narrativ ihrer Spätphase verstanden wissen will: "Ich glaube, wir sollten unsere nationalen Interessen jeweils so verstehen, dass wir die Interessen anderer mitdenken und daraus Win-Win-Situationen machen, die die Voraussetzung für multilaterales Handeln sind."

Multilateralismus sei "unabdingbar für eine gedeihliche Entwicklung". Alles andere, sagte sie an anderer Stelle, führe "ins Elend". Die internationale Ordnung sei nun ein Menschenalter alt und bedürfe der Reform und der Anpassung an "reale Kräfteverhältnisse". Besonders gelte das für drei ökonomische Bereiche, für die es noch keine "globale Architektur" ...

