London (www.anleihencheck.de) - Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, wird höchstwahrscheinlich die Verlangsamung des Wachstums im Euroraum seit seiner letzten Sitzung am 13. Dezember 2018 anerkennen, so Aneeka Gupta, Associate Director of Research bei WisdomTree.Seitdem hätten sich die wichtigsten Konjunkturdaten im Euroraum weiter abgeschwächt. Die Industrieproduktion sei im November um 1,7% zurückgegangen und der Composite-PMI sei im Dezember um 1,2% auf 51,1 gesunken. Auf der anderen Seite habe sich das Lohnwachstum beschleunigt, die Arbeitslosigkeit sei auf ein Zehnjahrestief gesunken und die Fiskalpolitik sei expansiver geworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...