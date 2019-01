Wegen der Turbulenzen rund um den Brexit haben viele Unternehmen ihre Pläne für Börsengänge gestoppt. Frühestens nach Ostern dürfte es wieder Optionen geben.

Das Jahr 2019 für Börsengänge fängt exotisch an. Der Maschinenbaukonzern Krauss-Maffei ist künftig an der Börse in Schanghai gelistet. Dabei werden die Anteile des Konzerns auf eine Tochter der chinesischen Muttergesellschaft Chemchina übertragen. Der Kunstgriff erschließt den Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt, frisches Geld fließt nicht.

Abgesehen von diesem fernöstlichen Listing herrscht derzeit ungewohnte Stille am Markt für Initial Public Offerings (IPOs) mit deutscher Beteiligung. In den ersten Monaten des Jahres haben sich keine großen Neuemissionen angekündigt. Nach einem starken Jahr 2018 mit großen Platzierungen wie Siemens Healthineers und der Fondstochter der Deutschen Bank DWS ist das überraschend, zumal sich im vergangenen Jahr bereits größere Börsengänge wie etwa die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen angedeutet hatten.

Die Gründe für die Zurückhaltung sind vielfältig. Zunächst ist die Volatilität an den Märkten derzeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren hoch. Der deutliche Absturz an den Börsen zum Jahresende hat die Anleger nervös werden lassen. Zudem warten viele Investoren ab, was letztlich in Großbritannien passieren wird. Zuletzt wuchs die Angst vor einem "harten Brexit", also einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Hinzu kommt zudem noch der Stillstand der US-Regierungsstellen wegen des Machtkampfs zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Kongress.

Trotz dieser eher schwierigen Rahmenbedingungen gibt sich Christoph Heuer von der US-Investmentbank Goldman Sachs optimistisch. Die Investoren seien derzeit fokussiert auf den Brexit und einen möglichen Handelskrieg. "Andererseits ist jetzt vielleicht mehr eingepreist an den Märkten, als letztlich an Gefahren wirklich droht", sagt der Leiter des Kapitalmarktgeschäfts für den deutschsprachigen Raum. Dies eröffne neue Chancen. Die Volatilität - also die Schwankungsanfälligkeit der Aktienkurse - habe zuletzt bei rund 25 Prozent gelegen, im vergangenen Jahr seien die Werte lange im niedrigen zweistelligen Bereich gewesen. "Aber mit diesen Kursschwankungen kann man leben, das verhindert keine IPOs", glaubt Heuer.

"Quartal des Abwartens"

Dennoch spricht derzeit wenig dafür, dass es im ersten Quartal zu nennenswerten Emissionen in Deutschland und Europa kommt. Vor allem ein harter Brexit am 29. März hätte gravierende Auswirkungen, nicht zuletzt auf die Zeitpläne und die Volumina, gibt ein Finanzexperte in Frankfurt zu bedenken. Dann würden ...

