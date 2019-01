Android ist das mit Abstand am weitesten verbreitete Betriebssystem für Smartphones. Doch Android ist nicht gleich Android. Es gibt Telefonmodelle prominenter Anbieter, die, obwohl erst 2017 verkauft, bis heute noch mit der Android-Version 7.0/7.1 ("Nougat") von 2016 oder gar dem Vorgänger 6.0 ("Marshmallow") von 2015 laufen. Die Hersteller bieten für manche Modelle einfach kein Software-Update an. HMD Global, Lizenznehmer der Nokia-Smarthones, tickt da anders - und ist damit am Markt wohl einzigartig.

Bis ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...