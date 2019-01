Nachdem der Euro einen Großteil des Tages im Minus handelte, gewann er in den letzten Stunden wieder etwas an Fahrt und stieg auf ein neues Tageshoch von 1,1394 Dollar. Der EUR/USD handelte zuletzt auf 1,1390 Dollar und damit 0,28 Prozent im Plus. Der breit angelegte Verkaufsdruck rund um den Dollar, wurde durch den Rückgang der zehnjährigen US-Zinspapiere ...

