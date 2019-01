Der Kurs der Alphabet-Aktie ist in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend verlaufen. Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung ist der Kurs wieder angestiegen und notiert nun bei rund 944,03 Euro. Der Money Flow Index hat sich in den letzten Wochen konstant gehalten und notiert aktuell bei etwa 64 Punkten. Er könnte bei weiter steigenden Kursen in den überkauften Bereich eintreten.

Mit Blick auf den RSI: RSI mittig in der neutralen Zone!

Der Relative Stärke Index ist in den letzten Monaten ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...