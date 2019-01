Volvo, seit 2019 in chinesischer Hand der Zhejiang Geely Holding, legte in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung hin. Auch das Jahr 2018 schloss man wieder mit einem Rekord ab. Erstmals habe man die Marke von 600.000 verkauften Fahrzeugen geknackt, vermeldeten die Schweden Anfang des Monats stolz. Insgesamt 642.253 Autos der Marke Volvo seien 2018 verkauft worden, das bedeute eine Steigerung von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr - und den fünften Absatzrekord in Folge. Doch eine aktuelle ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...