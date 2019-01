Y Analytics hilft Kapitalallokatoren, eine soziale und ökologische Wirkung besser zu verstehen, zu bewerten und zu managen und trägt so zur Steigerung von Effektivität und Reichweite des Kapitals bei, das unsere Gesellschaft investiert

Der heutige Tag markiert die Gründung von Y Analytics, einer neuen, unabhängigen Organisation, mit der höhere und effektivere Investitionen in die Schaffung von sozialen und ökologischen Gütern gefördert werden sollen, indem Kapitalallokatoren die erforderlichen Forschungsgrundlagen erhalten, um die Wirkung ihrer Entscheidungen effektiv zu verstehen. Die Organisation mit Sitz in Washington, D.C. unter der Leitung von Maryanne Hancock wird dazu beitragen, die Kluft zwischen Forschenden und Kapitalgebern zu überwinden. Letztlich dient dies einer höchst effizienten Verwendung des Kapitals, das zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bestimmt ist, und im weiteren Sinne einer Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten, den Kapitalismus auf Lösungen auszurichten, die das Potenzial haben, eine reale und spürbare Wirkung zu erzielen.

Maryanne Hancock, CEO von Y Analytics: "Wir knüpfen an den umfassenden Einsatz derjenigen an, die sich seit Jahrzehnten mit der Förderung des weltweiten Verständnisses dessen beschäftigen, was eine Wirkung erzielt. Y Analytics beruht auf der Prämisse, aus ihrer Arbeit zu lernen, mithilfe von Forschung zu verstehen, was eine Wirkung erzielt, effektive Werkzeuge zu deren Vorhersage, Förderung und Steuerung zu entwickeln und diese Arbeit für eine bessere Entscheidungsfindung mit anderen zu teilen. Zur Erzielung der von uns angestrebten Fortschritte müssen bessere Entscheidungen rund um die Frage ermöglicht werden, wie die Welt das Kapital in Veränderungen lenken kann."

Bono, Mitbegründer von The Rise Fund: "Der Kapitalismus ist nicht unmoralisch, aber er ist amoralisch und benötigt eine Richtung. Wenn der Kapitalismus dem Guten dienen soll, müssen wir messen können, wann er Gutes und wann er Schlechtes tut. Um die größten institutionellen Investoren davon zu überzeugen, ihre Mittel für die Bewältigung einiger der dringendsten Herausforderungen der Welt einzusetzen, müssen wir sowohl von der Wirkungsrendite als auch der Finanzrendite überzeugt sein - wir dürfen hier nicht schwammig bleiben. Wir brauchen ungeschönte Fakten und zu diesem Zweck wurde Y Analytics gegründet."

Bill McGlashan, Mitbegründer und CEO von The Rise Fund: "Wir stehen vor einer Reihe weltweiter wirtschaftlicher und ökologischer Herausforderungen und im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung müssen wir das Unternehmertum als wesentlichen Motor zur Erzielung dieser Reichweite aktivieren. Dazu müssen wir den Menschen helfen, besser zu verstehen, welche Wirkung echte Veränderungen haben und sie befähigen, die funktionierenden Lösungen weiterzuentwickeln. Y Analytics wird dazu beitragen, Kapital im Rahmen des Strebens nach Veränderungen bereitzustellen und dabei sicherstellen, dass jeder Dollar äußerst wirksam eingesetzt wird. Zudem schaffen wir eine gemeinsame Sprache zur Erzielung einer positiven Wirkung, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung schneller erreichen zu können und Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Inklusion zu erzielen."

Sir Ronald Cohen, Chair der Global Steering Group bei Impact Investment: "Die Gründung von Y Analytics ist ein weiterer Schritt im Rahmen der entscheidenden Bemühungen, mehr Investitionen in die Verbesserung des Lebens und des Planeten zu lenken. Es ist ein Mythos, dass eine zuverlässige Messung und ein Vergleich von Wirkung nicht möglich sind. Wenn wirkungsorientiertes Investieren unser Vehikel für sozialen Fortschritt ist, ist die Wirkungsmessung unser Navigationssystem. Ich freue mich darauf, die Bemühungen von Y Analytics zu unterstützen, das Voranschreiten der Wirkungsrevolution zu beschleunigen."

Anders Strömblad, Head of External Management, AP2: "Wir unterstützen die Mission von Y Analytics im Streben nach besseren Erkenntnissen, wie eine positive soziale und ökologische Wirkung neben der Marktrendite erzielt werden kann. Für Investoren darf Wirkung nicht nur ein qualitativer Begriff sein, sie sollte dem Geschäftsmodell eigen sein und vollständig darin integriert und quantifizierbar sein. Die Arbeit von Y Analytics für ein besseres Verständnis und eine Bewertung dessen, was eine Wirkung erzielt und sie im Laufe der Zeit zu verfolgen und zu bewerten, ist von entscheidender Bedeutung. Wir alle wissen, warum wir eine soziale und ökologische Wirkung berücksichtigen müssen, der Kern des Problems ist jedoch, wie wir selbst für unser Ziel einstehen können."

Y Analytics wurde mit Mitteln des The Rise Fund gegründet und beruht zum Teil auf aktiver Anlageerfahrung mit einem Gesamtbetrag von fast zwei Milliarden US-Dollar, die auf 25 Investments in einer Vielzahl von Branchen und Märkten auf der ganzen Welt verteilt sind. Anknüpfend an die Arbeit des The Rise Fund in Partnerschaft mit Bridgespan und KPMG - wird sich Y Analytics mithilfe eines Teams von Ökonomen und Forschern mit der Umsetzung der Forschung beschäftigen, um Entscheidungsträgern bei der Bewertung der Wirkung am Anfang des Kapitalallokationsprozesses und der anschließenden konsequenten Steuerung dieser Wirkung helfen. Die Gesellschaft wird zudem mit anderen, in diesem Bereich kreativ tätigen Organisationen, zusammenarbeiten und ihre Erfahrungen weitergeben, um die Kenntnisse in diesem Bereich zu erweitern. Sie wird sich auf zwei Hauptarbeitsgebiete konzentrieren:

Schaffung, Weiterentwicklung und Förderung forschungsbasierter Disziplinen Aufbau von Mechanismen und Methoden, die die Kluft zwischen Forschern, Kapitalallokatoren und weiteren wichtigen Entscheidungsträgern überwinden. Y Analytics wird die Ansätze und Erkenntnisse aktiv mit der Öffentlichkeit teilen, um zur Weiterentwicklung dieses Bereichs beizutragen.

Aufbau von Mechanismen und Methoden, die die Kluft zwischen Forschern, Kapitalallokatoren und weiteren wichtigen Entscheidungsträgern überwinden. Y Analytics wird die Ansätze und Erkenntnisse aktiv mit der Öffentlichkeit teilen, um zur Weiterentwicklung dieses Bereichs beizutragen. Wirkungsabschätzungs- und Analytikdienstleistungen Unterstützung von Anlegern bei einer wirksamen, evidenzbasierten Entscheidungsfindung anhand eines rigorosen Ansatzes, der Forschung kuratiert und umsetzt, um Schätzungen der Nettowirkung in wirtschaftlicher Hinsicht zu untermauern, die ein Investment über mehrere Wirkungspfade hinweg erzielt.

Y Analytics wird aktiv mit Führungspersönlichkeiten aus einer Vielzahl von Fachbereichen zusammenarbeiten, sodass mehrere Perspektiven in die Arbeit einfließen. Das Editorial Advisory Board hat folgende Mitglieder: Helene Gayle (President und CEO des The Chicago Community Trust und ehemaliger CEO von CARE), Lenny Mendonca (Senior Partner Emeritus, McKinsey and Company), Judith Rodin (ehemaliger President, Rockefeller Foundation, und President Emerita, University of Pennsylvania), Laura Tyson (Distinguished Professor of the Graduate School, Haas School of Business, und Chair, Board of Trustees, Blum Center for Developing Economies, University of California, Berkeley) und Robert J. Zimmer (President, University of Chicago). Y Analytics bildet Partnerschaften mit führenden Forschungseinrichtungen wie dem Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab an der MIT, dem World Resources Institute und führenden Forschern, die den Research Advisory Council bilden. Diese Partner werden Y Analytics dabei unterstützen, ein tieferes Verständnis der möglichen Wirkungspfade zu entwickeln und die Arbeit kontinuierlich voranzutreiben.

Y Analytics wird im Laufe der Zeit mit einer Vielzahl von Unternehmen und Branchen zusammenarbeiten und sie betreuen.

Über Y Analytics:Y Analytics ist eine neu gegründete, unabhängige gemeinnützige Gesellschaft, die Forschung und Kapital im Dienst des Guten zusammenbringt. Y Analytics überbrückt die Kluft zwischen Entscheidungsträgern und Forschern, um mithilfe eines forschungsbasierten Ansatzes zu einem besseren Verständnis der Wirkung von Kapitalallokationsentscheidungen beizutragen. Y Analytics wird eine Steigerung von Effizienz und Reichweite jedes investierten Dollars ermöglichen und letztendlich dabei mitwirken, eine nachhaltige Zukunft zu fördern. Die Organisation, zu der auch eine in Gründung befindliche, verbundene Non-Profit gehört, hat ihren Hauptsitz in Washington DC und wird von CEO Maryanne Hancock geleitet.

