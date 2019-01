Tagesausblick für 24.01.: DAX fehlen die Impulse. Versorger und Carrefour deutlich im Plus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Standardwerteindizes traten heute weiter auf der Stelle. Es fehlten die Impulse. So stagnierte der DAX bei rund 11.080 Punkte und der EuroStoxx 50 bei 3.120 Punkten. Deutlich stärkere Bewegung war derweil in der zweiten Reihe zu beobachten. Dabei verbesserte sich der SDAX um knapp 0,8 Prozent. Die Spezialindizes Solactive German Mergers & Acquisitions und der Solactive Deutscher Maschinenbau legten gar um 1,4 beziehungsweise 1,8 Prozent zu.

Am Anleihenmarkt blieb es ebenfalls ruhig. Die Rendite für 10jährige deutsche Bundesanleihen stagnierte bei 0,22 Prozent. Öl, Gold und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs zeichneten ein ähnliches Bild.

Unternehmen im Fokus

Heute standen bei den Einzelwerten die Commerzbank, Heidelberger Druck beiden Versorger E.On und RWE im Fokus. Die Versorger profitierten über Spekulationen über eine Entschädigung bei einem Kohleausstieg. Die Commerzbank setzte den Aufwärtstrend fort. Unterstützung findet das Papier bei EUR 6,50. Bei Heidelberger Druck stieg ein strategischer Investor ein und schob das Papier damit zweistellig nach oben. Deutsche Lufthansa flog ohne besondere Meldung an die DAX-Spitze. In Europa wurde Carrefour von positiven Analystenstudien beflügelt und verbesserte sich im Tagesverlauf um mehr als sieben Prozent. Renault bildet einen kurzfristigen Aufwärtstrend und kratzt nun an der Widerstandsmarke von EUR 57,50. In den USA profitierten IBM, Procter & Gamble und United Technologies von starken Quartalszahlen.

Aus Deutschland kommen morgen Software AG und Zooplus mit Daten für das abgelaufene Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen morgen Anglo American, BristolMyers Squibb, Intel und Starbucks und in Europa unter anderem Kone und STMicroelectronics Geschäftszahlen.

Wichtige Termine

Europa - EZB-Ratssitzung mit Zinsbeschluss - Zinsentscheid (13:45) - PK mit EZB-Präsident Draghi (14:30)

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Januar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. Januar

USA - Frühindikatoren, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.270/11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.730/10.800/11.000/11.100 Punkte

Der DAX pendelte weiter zwischen 11.000 und 11.270 Punkte. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 11.640 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Konsolidierung bis 10.730 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2017 - 23.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.01.2014 - 23.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Barriere in Punkten Obere Barriere in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX6E38 3,15 9.500 11.600 20.06.2019 DAX HX42NL 6,72 10.000 13.200 20.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.01.2019; 17:29 Uhr

