Die Allianz wird die Smart Audio®-Technologie von Noveto bei den Kunden von Yanfeng Automotive Interiors in ganz Europa und China einführen.



Im Gegensatz zu herkömmlicher direktionaler Sound-Technologie bietet Novetos Smart Audio®-Technologie echten Stereo- und 3D-Sound ohne dass Kopfhörer oder herkömmliche Lautsprecher benötigt werden. Im Gegensatz zu der herkömmlichen direktionalen Sound-Technologie arbeitet die Smart Audio®-Technologie von Noveto problemlos in engen Räumen und ist somit die ideale Lösung für den Einsatz in Automobilen.



Die beiden Unternehmen planen, diese Technologie am 23. Januar bei Plug and Play in Sunnyvale, Kalifornien, YFAI-Kunden und Medien mit dem Konzeptfahrzeug XiM20, das unsere Interieur-Vision eines voll autonomen Fahrzeuges zeigt, zu präsentieren.



"YFAI ist dafür bekannt, immer einer der ersten zu sein, der revolutionäre Technologien innerhalb der Automobilbranche auf den Markt bringt. Dies, kombiniert mit der globalen Reichweite und massiven Marktgröße, macht YFAI zum idealen Partner, um die Audio-Zukunft im Automobil zu gestalten", sagte Brian Wallace, CEO von Noveto.



"Als globaler Marktführer im Bereich des automobilen Innenraums revolutionieren wir die Zukunft des automobilen Innendesigns, indem wir radikal die Grenzen verschieben", sagte Han Hendriks, CTO bei YFAI. "Die bahnbrechende Technologie von Noveto, die man hören muss, um sie zu glauben, veranschaulicht diesen Innovationsgeist und wird uns kategorisch von anderen in der Branche unterscheiden."



Informationen zu Noveto



Noveto verkauft und vermarket Noveto Smart Audio®, die weltweit erste "Dynamic Focused Sound"-Technologie, die einem Benutzer echten Stereo- und 3D-Sound ohne Kopfhörer oder traditionelle Lautsprecher liefert. Das Ergebnis ist ein auf dem derzeitigen Markt einzigartiges persönliches Klangerlebnis.



Informationen zu Yanfeng Automotive Interiors



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.YFAI.com.



Für Noveto



Für YFAI



