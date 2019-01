"Badische Neueste Nachrichten" zu Sophia-Mission:

"Der Streit um die Flüchtlingsverteilung kann kein Grund für die deutsche Kehrtwende bei "Sophia" sein, denn die Not im Mittelmeer wird so bald nicht geringer. Deutschland sollte mitmachen, jedoch darauf hinarbeiten, die Strategie im Kampf gegen die Schleuser zu verbessern. Sie zielte auf die Zerstörung von billigen Schlepperbooten und hatte wenig Erfolg, solange die skrupellosen Geschäftemacher leicht Nachschub liefern konnten. Um den zu stoppen, müssten die Europäer an Libyens Küsten agieren."/al/DP/he

AXC0009 2019-01-24/05:35