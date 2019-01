"Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Brexit:

"Niemand der Brexit-Akteure will nachgeben. Dabei ist das Argument, einen möglichen neuen Bürgerkrieg in Nordirland zu verhindern, eigentlich unschlagbar. Geschlossene Grenzen kann nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 niemand mehr wollen. Schon jetzt droht der Terror neu aufzuflammen. Den Brexiteers scheint auch dies egal zu sein. Nun hat Polen im Stil eines Croupiers, der den Brexit-Poker doch noch zu einem guten Ende bringen will, einen letzten Joker auf den Tisch geworfen: den Backstop befristen, um innerhalb von fünf Jahren zu einer Nordirland-Lösung zu kommen. Es ist ein Joker, mit dem man vorerst nur Zeit gewinnen würde. Eine bessere Karte hat allerdings niemand mehr im Ärmel."/al/DP/he

