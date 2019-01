"Die Welt" zu Kohlekommission und ihre Folgen:

"Das Jahrhundertexperiment Energiewende tritt am kommenden Wochenende in seine heiße und entscheidende Phase. Deutschland macht ernst mit dem Vorhaben, als einziges Industrieland der Welt zeitgleich aus der Kernenergie und der Kohleverstromung auszusteigen. Den finalen Plan dafür wollen die 31 Mitglieder der Regierungskommission "Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung" am Freitagabend beschließen. Es wird kein guter Plan. Er ist teuer, riskant und wird für den Klimaschutz kaum Nutzen bringen."/al/DP/jha

