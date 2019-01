"Die Zeit" zu Tempolimit und höhere Spritpreise:

"Warum ein Tempolimit, warum nicht lieber weniger fliegen oder weniger Fleisch? Nun, weil Deutschland die von der Regierung unterschriebenen CO-Reduktionsziele nur dann noch erreichen kann, wenn langsamer gefahren und weniger Fleisch konsumiert und weniger geflogen wird. Es geht um 40 Prozent weniger CO? bis Ende dieses Jahres im Vergleich zu 1990, um 55 Prozent bis 2030. Tatsächlich wurde seit 1990 im Verkehr überhaupt kein CO? gespart. Was angesichts dieser Zahlen noch hilft, ist: alles zusammen. Auch die von Regierung und Industrie verursachte Dieselkrise wird sich bald in Luft auflösen, weil der motorisierte Individualverkehr in den Städten ohnehin drastisch zurückgefahren werden muss."/al/DP/jha

AXC0012 2019-01-24/05:35