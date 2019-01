Die Lage der Tech-Riesen und die Entwicklung in Osteuropa stehen am Donnerstag im Zentrum der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Angekündigt sind Reden von Microsoft -Chef Satya Nadella und Salesforce-Boss Marc Benioff.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko diskutiert am Mittag über die Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. Es wird erwartet, dass auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sich zu dem Thema äußern wird.

Am Nachmittag nimmt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an einer Diskussion zur Zukunft der Nato teil. Über die Krisen in der Welt sprechen wird UN-Generalsekretär António Guterres./bvi/DP/he

