Mehr als 10 000 Menschen bundesweit haben innerhalb weniger Tage Berichte von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien, Kiosken und anderen Lebensmittelbetrieben angefordert. Möglich macht das seit dem 14. Januar die Online-Plattform "Topf secret" der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Damit habe es in diesem Zeitraum mehr Nachfragen als in den zehn Jahren seit dem Start des Verbraucherinformationsgesetzes gegeben, sagte Foodwatch-Sprecher Andreas Winkler. Bisher machen Kontrollbehörden in Deutschland nach Foodwatch-Angaben nur in Ausnahmefällen öffentlich, wie es um die Sauberkeit in den Betrieben bestellt ist.

In das Online-Formular können Bürger zum Beispiel den Namen und die Adresse eines Lokals eingeben und den Kontrollbericht dann mit ihren Kontaktdaten anfragen. Foodwatch kooperiert bei diesem Service mit dem Portal für Informationsfreiheit "Frag den Staat". Seit Jahren wird nach Angaben von Foodwatch bundesweit rund jeder vierte kontrollierte Betrieb beanstandet, größtenteils wegen Hygienemängeln./vl/DP/mis

AXC0034 2019-01-24/06:31