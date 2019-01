Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HOTELBUCHUNGSPORTALE - Hotelbuchungsportale wie Booking.com und Expedia bestrafen Anbieter von Unterkünften, wenn diese ihre Zimmer auf einer anderen Webseite billiger anbieten. Zu diesem Ergebnis kommt eine bisher unveröffentlichte Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, die dem Handelsblatt vorliegt. Wenn Anbieter von Unterkünften ihre Zimmer irgendwo anders, zum Beispiel auf ihrer eigenen Homepage oder einem anderen Buchungsportal, billiger anbieten, werden sie demnach in den Suchergebnissen der Hotelbuchungsportale runtergestuft. Der Verbraucher wird darüber nicht informiert. (Handelsblatt S. 11)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die deutschen Autokonzerne BMW, Daimler und VW diskutieren über eine Kooperation bei selbstfahrenden Autos. Tatsächlich ist aus verschiedenen deutschen Fahrzeugkonzernen zu hören, dass man miteinander "in losen Gesprächen" sei über eine gemeinsame Entwicklung zu künstlicher Intelligenz und Roboterautos. Es sei bislang zwar nichts vereinbart worden bei den Treffen, die seit einigen Monaten liefen. Aber alle hätten erkannt, "dass einer allein das Rennen nicht gewinnen wird", so ist zu hören. Das Manager Magazin hatte am Mittwoch berichtet, dass neben VW, BMW und Daimler auch die Zulieferer Continental, ZF und Bosch über so eine gemeinsame Allianz nachdächten. (SZ S. 15/FAZ S. 22)

KONJUNKTUR - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hält Warnungen vor einer Rezession in Deutschland für unbegründet. "Zweifellos agieren die deutschen Unternehmen derzeit in einem sehr schwierigen Umfeld. Mit einem Abschwung rechnen wir aber derzeit noch nicht", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Die Binnenkonjunktur ist weiterhin eine wichtige Stütze. In Deutschland sind derzeit so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. Auch der Bau boomt regelrecht." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KOHLEAUSSTIEG - Die Umweltverbände erhöhen ihren Druck auf die Mitglieder der Kohlekommission, sich am Freitag auf eine zügige Abschaltung von Kraftwerken zu verständigen. Es sei den Steuerzahlern nicht zu vermitteln, milliardenschwere Transfers zu beschließen, ohne dass gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werde, sagte Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR). (FAZ S. 15)

BÖRSENGÄNGE - Für dieses Jahr geplante Börsengänge werden in vielen Vorstandsetagen hinterfragt - und womöglich verschoben. Der Brexit-Streit in Großbritannien und die Haushaltssperre in den USA verschrecken viele Firmen, die sich eigentlich aufs Parkett wagen wollten - auch in Deutschland. "Angesichts der Unsicherheiten rund um den Brexit wird das erste Quartal bei Aktienemissionen zu einem Quartal des Abwartens", betont Jan Kupfer, Vorstand Corporate & Investmentbanking bei der Hypo-Vereinsbank. Das erste Halbjahr scheint damit für IPO-Pläne bereits verloren. Und nur für den Fall, dass doch noch eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU gefunden werde, sei wenigstens im dritten Quartal mit einigen Börsengängen zu rechnen, die auch milliardenschwer sein könnten, glaubt Kupfer. Zu den Kandidaten zählen etwa die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen namens Traton sowie die Antriebstochter des Autozulieferers Continental. Positive Überraschungen wird es wahrscheinlich kaum geben. Allenfalls könnten die erfolgreichen E-Commerce-Plattformen wie Auto 1 und Check 24 den Schritt an die Börse wagen. Martin Steinbach von der Beratungsfirma EY hält weiterhin 15 bis 18 Börsengänge für möglich. (Handelsblatt S. 28)

CDU - Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Donnerstag erstmals das Weltwirtschaftsforum in Davos besucht, wird die CDU-Chefin auf besorgte Manager treffen. Mögliche Handelskriege, eine sich abschwächende Weltkonjunktur und ein ungeordneter Brexit dominieren die Gespräche. Auch die neue CDU-Chefin weiß um die Gefahren und mahnt ein entsprechendes Gegensteuern an. "Wir sehen Eintrübungen und müssen deshalb in Deutschland die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unsere Unternehmen im internationalen Wettbewerb weiter stark agieren können", sagte sie im Interview mit dem Handelsblatt. Vor ihren Gesprächen in Davos schilderte sie, wie sie der Partei zu "mehr wirtschaftspolitischem Profil" verhelfen will. Kramp-Karrenbauer weiß, dass die Enttäuschung vieler Unternehmen über den Kurs der CDU in den vergangenen Jahren tiefer sitzt und etwa auch die Energiewende betrifft. (Handelsblatt S. 4)

MEISTERZWANG - Vor Plänen der großen Koalition, den vor 15 Jahren gelockerten Zugang zu vielen Handwerksberufen wieder zu beschränken, warnt die Monopolkommission. Eine Ausweitung des Meisterzwangs sei aus wettbewerbspolitischer Sicht abzulehnen, schreiben die unabhängigen Berater der Bundesregierung in einer kurzen Analyse, die an diesem Donnerstag veröffentlicht wird. (FAZ S. 17)

VÖB - Nach dem Rückzug von Johannes-Jörg Riegler von der Spitze des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) zeichnet sich eine Nachfolge ab: Gute Chancen hat Eckhard Forst, Chef der NRW.Bank. (Börsen-Zeitung S. 3)

