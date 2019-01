BELIMO Holding AG / Belimo treibt Wachstumsstrategie erfolgreich voran . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Die Belimo-Gruppe konnte ihre Marktposition dank einer nachhaltigen Wachstumsstrategie weiter stärken. Der Umsatz wuchs in allen Marktregionen deutlich. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 10.8 Prozent auf CHF 642.4 Millionen. Währungsbereinigt wurde ein Gesamtwachstum von 9.6 Prozent erzielt. Für die Marktregion Europa betrug das währungsbereinigte Wachstum 9.5, für Amerika 8.4 und für Asien Pazifik 13.8 Prozent. Die Anwendungsfelder Luft und Wasser wuchsen in Lokalwährungen 9.4 respektive 9.8 Prozent. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 2018 % Wachstum

in % 2017 % Europa 317'200 49 9.5 280'834 48 Amerika 242'885 38 8.4 226'460 39 Asien Pazifik 82'283 13 13.8 72'559 13 Gruppe 642'368 100 9.6 579'853 100 Nettoumsatz nach Anwendungen in CHF 1'000 2018 % Wachstum

in % 2017 % Luft 365'442 57 9.4 329'602 57 Wasser 276'926 43 9.8 250'251 43 Total 642'368 100 9.6 579'853 100 Ausführliche Informationen zum Berichtsjahr 2018 werden am 11. März 2019 an der Medien- und Finanzanalystenkonferenz bekanntgegeben. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von CHF 642 Millionen und beschäftigt mehr als 1'700 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://bit.ly/2QRqOB2) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Markus Schürch, CFO Telefon +41 43 843 62 32 Agenda Publikation Geschäftsbericht 2018/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz

Generalversammlung 2019 11. März 2019

1. April 2019 Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2232142/877736.pdf)



