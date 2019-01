Segment Select

"Die zukünftigen Marktführer in ihrer jeweiligen Kategorie werden durch ihre Fähigkeit definiert, First-Party-Rohdaten in konsistente und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse umzuwandeln", sagte Peter Reinhardt, CEO und Mitgründer von Segment. "Die Mission von Segment ist es, eine Dateninfrastruktur bereitzustellen, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kunden in den Mittelpunkt jeder Entscheidung zu stellen. Segment Select unterstützt unsere Kunden bei diesem Ziel, indem es unser Engagement mit vertrauenswürdigen Partnern vertieft, die Support-Optionen erweitert und die Planung, die Implementierung und den Aufbau von First-Party-Kundendaten vereinfacht."

Unterstützung der Partner löst ein 756-Milliarden-Dollar-Problem

Von Unternehmen erwarten die Konsumenten von heute, dass sie hochgradig relevante, kontextabhängige Erlebnisse geboten bekommen, wenn sie - wo auch immer - mit einem Unternehmen interagieren. Allzu oft haben Unternehmen jedoch Schwierigkeiten, diese Erwartungen zu erfüllen, da sie ihre First-Party-Daten nicht effektiv integrieren können. Stattdessen nutzen diese Unternehmen traditionelle CRM-Systeme und ein Flickenteppich aus Integrationen und Datenpipelines, mit dem sie versuchen, ihre Kunden zu verstehen und mit ihnen zu interagieren. Dieses Unvermögen bei der Konsolidierung und Aktivierung von First-Party-Daten hat reale Auswirkungen auf das Geschäft: Accenture schätzt, dass eine schlechte Personalisierung und mangelndes Vertrauen der Verbraucher die Unternehmen in den USA jährlich 756 Milliarden Dollar kosten.

Segment löst dieses Problem mit Customer Data Infrastructure (CDI), einer vollständigen und flexiblen Architektur für Unternehmen, um Daten ihrer Kunden zu erfassen, zu verwalten und quasi per Knopfdruck an jede Geschäftseinheit und jede Anwendung weiterzuleiten. Da Unternehmen nach besseren Möglichkeiten zur Integration ihrer Kundendaten suchen, wird CDI ein wichtiger Wachstumsbereich für Systemintegratoren, Entwickler und Technologiepartner sein, die Marken bei der Nutzung ihrer First-Party-Daten unterstützen und die Kunden in den Mittelpunkt stellen möchten.

Segment Select hilft Partnern, diese Marktchance zu erschließen. Es stattet sie mit den Zertifizierungen, den Tools und dem Fachwissen aus, die erforderlich sind, um Kunden bei der Implementierung von Segment und seiner vielfältigen Produktangebote zu unterstützen. Das Programm steht zwei Arten von Partnern offen:

Channel-Partner , wie z. B. Wachstums- und Analyseberatungen, Entwicklungsunternehmen und Systemintegratoren, können ihren Umsatz steigern, indem sie ihre Kunden bei der Implementierung oder dem Aufbau von Segment unterstützen, um außergewöhnliche Erlebnisse auf der Grundlage von First-Party-Kundendaten liefern zu können. Mit einem umfassenden Programm aus Vertriebsschulungen, technischem Support und Zertifizierungen ermöglicht Segment Select den Channel-Partnern, erfolgreich zu sein.



Jeder zugelassene Channel- oder Technologie-Partner hat die Möglichkeit, die folgenden Vorteile in Anspruch zu nehmen:



Dediziertes Partnerteam. Die Partner haben Zugang zu einem Relationship Manager, der technischen Pre-Sales-Support leistet und persönliche Schulungen vor Ort anbietet.

Zu Beginnt nehmen über 50 Partner an Segment Select teil. Zu den anfänglichen Technologie-Partnern gehören Looker, Braze, Amplitude, Snowflake und Iterable. Channel-Partner für Segment Select sind u. a. VaynerMedia, BCG Digital Ventures und Adviso.



Keenan Rice, VP Strategic Alliances beim Technologie-Partner Looker , sagte: "Eine konsistente Pipeline aus sauberen und standardisierten First-Party-Daten von Segment ist ein äußerst wertvoller und wichtiger Datensatz für den Erfolg unserer Kunden. Unsere Partnerschaft mit Segment ermöglicht eine sofort einsatzbereite Analyse dieser Daten, sodass Kunden schnell erkennen können, wie wertvoll es sein kann, eine datengesteuerte Organisation aufzubauen."

Tony Pelosi, Product Director beim Channel-Partner BCG Digital Ventures , fügte hinzu: "Wir haben uns dafür entschieden, Services zur Integration von Segment anzubieten, weil Segment ein klares Geschäftsproblem löst, nämlich die Reduzierung des Engineering-Aufwands für die Nutzung von Kundendaten. Mit Segment können Kunden einmalig Analysecode für eine Vielzahl von Analysetools schreiben, auf den Betrieb eines Data Warehouse verzichten und auf einfache Weise ein Debugging zur Untersuchung von Problemen durchführen. Im Endeffekt bedeutet dies, dass mehr Zeit für das Handeln in Bezug auf diese Daten zur Verfügung steht und weniger Zeit für den Aufbau von Pipelines zum Messen dieser Daten erforderlich ist."

Unternehmen, die Interesse am Segment Select Partner-Programm haben, erhalten hier weitere Informationen. Bewerbungen als Channel- und Technologie- Partner können ab sofort eingereicht werden.