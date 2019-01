The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0457723549 ST.GALL.KTBK 19/28 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2RWZZ6 VONOVIA FIN 19/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR208 SACHSEN-ANH.LS19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SHW3 DEKA USD FESTZINS 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0SHX1 DEKA NOK FESTZINS 19/23 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000DK0SPC8 DEKA STUFENZINS ANL 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SPG9 DEKA STUFENZINS ANL 19/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SPH7 DEKA STUFENZINS ANL 19/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SPJ3 DEKA STUFENZINS ANL 19/33 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB35T0 UC-HVB CRLNFI 24 CL BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000012E51 SPANIEN 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013399060 AUCHAN HLDG 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013399102 CM-CIC HOME 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US06050TMJ87 BK AMER NA 19/23 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USU71000AW06 PENSKE TR.L. 19/21 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU71000AX88 PENSKE TR.L. 19/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9226VAB37 VISTRA OP.C. 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA VB3A XFRA XS0953085627 VUE INTL BIDCO 13/20 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1939355753 CITIGROUP 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1941813617 KRED.F.WIED.19/24 MTN LS BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1942615607 ROYAL BK CDA 19/24 MTN BD01 BON EUR N