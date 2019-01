The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA MZRD XFRA GB0031288243 M+G EUROP.HIGH YLD ACC. A FD00 EQU EUR N

CA WXUE XFRA GB00B0WGVL36 THREADN.INV.-ASIA RAEO FD00 EQU EUR N

CA WXUB XFRA GB00B28CMR29 THREAD.S.I.-AM.EX. RADL FD00 EQU EUR N

CA WXU4 XFRA GB00B28CN800 THREAD.S.I.-AM.EX. RAEO FD00 EQU EUR N

CA WXU9 XFRA GB00B3B0FD70 THR.SP.I.FD-GL.E.AL. RAEO FD00 EQU EUR N