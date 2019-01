Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1385 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Den Referenzkurs hatte die EZB zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1367 Dollar festgesetzt.

Am frühen Nachmittag wird die EZB ihre neuen geldpolitischen Beschlüsse bekannt geben. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Notenbank keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen wird. Besonders im Fokus steht die Frage, wie EZB-Präsident Mario Draghi die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone auf der Presskonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung einschätzen wird.

Bereits am Vormittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus dem Währungsraum auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Impulse sorgen könnten. Die Anleger warten gespannt auf Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager. Nach einer enttäuschenden zweiten Jahreshälfte 2018 wird damit gerechnet, dass sich die Stimmung zu Beginn des laufenden Jahres etwas aufgehellt hat./jkr/fba

